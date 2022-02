Das Unternehmen kündigt eine strategische Partnerschaft mit ADM Petfood an und wird damit Pionierarbeit bei der großflächigen Vermarktung von Insektenproteinen in Tiernahrung in den USA leisten

Die neue Partnerschaft folgt auf die Zusammenarbeit von InnovaFeed und ADM beim Bau der weltweit größten Insektenproteinfarm in Illinois, deren F&E-Zentrum im 4. Quartal 2022 in Betrieb gehen soll

Der Verzehr von Insektenproteinen durch den Menschen soll noch in diesem Jahr in den USA beginnen

InnovaFeed, der führende biotechnologische Hersteller von Insektenproteinen für die Tier- und Pflanzenernährung, gab heute bekannt, dass das Unternehmen eine strategische Partnerschaft mit dem Lebensmittelzulieferer ADM geschlossen hat, um weiter in den Bereich der nachhaltigen Tiernahrung zu expandieren. Diese Partnerschaft baut auf der führenden Rolle der beiden Unternehmen im Bereich der globalen nachhaltigen Landwirtschaft auf und bringt die Insektenproteinindustrie der Verbreitung des Produkts näher.

Nach fünf Jahren des soliden Wachstums und wichtiger Partnerschaften mit globalen Futtermittelherstellern erfolgt die Expansion von InnovaFeed in den US-Markt zu einem Zeitpunkt, an dem die Branche bereit für die Einführung von Insektenproteinen ist. Die Partnerschaft mit ADM erfolgt im Anschluss an die jüngste US-Verordnung, die eine Zulassung für die Verwendung der Schwarzen Soldatenfliege (Black Soldier Fly, BSF) in Hundefutter vorsieht, und leistet gleichzeitig Pionierarbeit bei der Vermarktung von hochwertigen Insekteninhaltsstoffen in diesem Marktsegment in den USA.

Mit dem einzigartigen Produktionsmodell, das auf industrieller Symbiose basiert, weist InnovaFeed die beste Umweltbilanz auf dem Markt auf und betreibt in Nesle, Frankreich, die größte Proteinproduktionsanlage der Welt und ein Co-Location-Symbiosemodell. Mit seinem kreislauforientierten und abfallfreien Ansatz ist der CO2-Fußabdruck von InnovaFeed um 80 geringer als der seiner Wettbewerber.

"Angesichts der gravierenden Umweltprobleme muss die globale Agrarindustrie ihren Teil dazu beitragen, sich anzupassen und die Herausforderungen der Menschheit zu meistern", sagte Clément Ray, Mitbegründer und Chief Executive Officer von InnovaFeed. "Bei InnovaFeed revolutionieren wir die klassischen Vorgehensweisen, indem wir ein neues natürliches und effizientes industrielles Modell im großen Maßstab für nachhaltig erzeugte Lebensmittel schaffen. Insektenprotein ist das nächste skalierbare alternative Protein mit einem enormen Marktpotenzial."

"Haustierlösungen stellen für ADM eine strategische Wachstumschance dar. Die Nachfrage in Höhe von 100 Milliarden USD wächst um 4,5 pro Jahr", sagte Jorge Martinez, President des Bereichs Pet Solutions bei ADM. "Unsere Vereinbarung mit InnovaFeed ist eine weitere aufregende Erweiterung unserer Fähigkeiten in diesem Bereich und unseres Fokus auf die Kreation, das Design und die Entwicklung von Produkten und Lösungen, die die Bedürfnisse der heutigen Haustierbesitzer erfüllen. Tierhalter fordern zunehmend die gleiche Art von nachhaltigen, gesunden Produkten, die sie selbst essen, und wir sind stolz darauf, mit InnovaFeed zusammenzuarbeiten, um unsere Möglichkeiten, diese Bedürfnisse zu erfüllen, weiter zu verbessern."

Zutaten auf Insektenbasis liefern einen hochwertigen Nährstoffgehalt mit einem deutlich geringeren CO2-Fußabdruck und Landbedarf. Es wird erwartet, dass der globale Markt für Insektenproteine in allen Bereichen einschließlich Pflanzennahrung, Tierfutter, Tiernahrung und menschliche Nahrung in den nächsten Jahren die Marke von 100 Milliarden EUR (113 Milliarden USD) überschreiten wird. Dies spiegelt die wachsende Nachfrage nach nachhaltigen Inhaltsstoffen sowie ein förderliches regulatorisches Umfeld wider.

Die bahnbrechende Technologie von InnovaFeed bildet den natürlichen Lebenszyklus der Hermetia Illucens, auch bekannt als Schwarze Soldatenfliege, nach und gibt diesem proteinreichen Insekt seinen rechtmäßigen Platz im Herzen der Nahrungskette zurück.

InnovaFeed hat bereits große Investitionen in sein Expansionsvorhaben getätigt. Nachdem das Unternehmen 200 Millionen EUR von renommierten Investoren wie Temasek und Creadev erhalten hat, wird es noch in diesem Jahr mit der Forschung und Entwicklung in der weltweit größten Anlage für Insektenproteine in Decatur, Illinois, beginnen. Dabei stützt sich das Unternehmen auf das Know-how von ADM im Bereich Tiernahrung sowie auf Partnerschaften mit führenden akademischen Einrichtungen.

InnovaFeed plant außerdem, im Jahr 2022 die USA als vielversprechenden Markt für die Einführung von Inhaltsstoffen für den menschlichen Verzehr zu erschließen. Das Unternehmen wird neue, aus Hermetia Illucens gewonnene Inhaltsstoffe als Alternativen zu tierischen und pflanzlichen Proteinen auf den Markt bringen, die die Ernährungsqualität und den ökologischen Fußabdruck gesundheitsbezogener Verbraucherprodukte wie Sport- und medizinische Ernährungsprodukte, gesunde Snacks und Fleischersatzprodukte verbessern.

Die Expansion von InnovaFeed in die USA ist ein wichtiger Schritt auf dem Weg zum Aufbau eines nachhaltigen Nahrungsmittelsystems der Zukunft. Im Rahmen der Umsetzung in den USA wird das Unternehmen seine historischen Partnerschaften mit einigen der größten Marktteilnehmer der Branche, wie Barentz International, Hello Nature und Cargill, weiter ausbauen.

Über die Agrarindustrie hinaus hat sich das Unternehmen mit dem World Mosquito Program zusammengetan, um die ersten industriellen Moskito-Produktionsanlagen zur Bekämpfung von Krankheiten wie dem Dengue-Virus zu entwickeln.

"Wir haben einen zukunftsweisenden auf Insekten basierenden Agrar- und Lebensmittelsektor geschaffen, um den Planeten auf gesunde und nachhaltige Weise zu ernähren", erklärt Clément Ray. "Unsere Technologie wird nicht nur heute und in den kommenden Jahren eine entscheidende Rolle in der globalen Landwirtschaft spielen, sondern kontinuierliche Innovationen in diesem Bereich werden auch dazu beitragen, Lösungen für andere wichtige globale Herausforderungen zu finden."

InnovaFeed wurde 2016 mit dem Ziel gegründet, die Gesundheit und die Nahrungsmittelversorgung von Menschen und Tieren zu verbessern. Dabei lässt sich das Unternehmen von natürlichen Lösungen inspirieren und treibt gleichzeitig die Dekarbonisierung der Landwirtschaft voran. InnovaFeed ist ein Gründungsmitglied der North American Coalition for Insect Agriculture und Partner des Center for Environmental Sustainability through Insect Farming, einem öffentlich-privaten Forschungsprogramm, das führende industrielle Akteure und akademische Experten an führenden US-amerikanischen Agraruniversitäten zusammenbringt.

ÜBER INNOVAFEED

InnovaFeed, mit Hauptsitz in Paris, Frankreich, ist ein globales Biotech-Unternehmen und führender Insektenproduzent für Tier- und Pflanzennahrung. Das Unternehmen verfügt über mehr als 250 "pragmatische und idealistische" Experten, die sich für eine gesunde Ernährung, die Bekämpfung des Klimawandels, die Schaffung stabiler Ökosysteme und den Erhalt der Artenvielfalt einsetzen. Erfahren Sie mehr unter www.innovafeed.com.

ÜBER ADM

Wir bei ADM setzen die Kraft der Natur ein, um weltweit Zugang zu Nahrungsmitteln zu ermöglichen. Mit branchenweit führenden Innovationen, einem umfassenden Portfolio an Zutaten und Lösungen für jeden Geschmack sowie unserem Engagement für Nachhaltigkeit verschaffen wir unseren Kunden einen entscheidenden Vorteil bei der Lösung der ernährungswissenschaftlichen Herausforderungen von heute und morgen. Wir sind ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der menschlichen und tierischen Ernährung und weltweit führend in der Erzeugung und Verarbeitung von Agrarprodukten. Dank unseres umfassenden Know-hows, unserer Erfahrung, unserer Anlagen und unserer logistischen Kompetenz verfügen wir über unvergleichliche Möglichkeiten, den Bedarf an Nahrungsmitteln, Getränken, Gesundheit und Wellness und vielem mehr zu decken. Von der ersten Idee bis zum Ergebnis der Lösung bereichern wir die Lebensqualität in der ganzen Welt. Erfahren Sie mehr unter www.adm.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220202005218/de/

Contacts:

Caroline Sasia

Direktorin für Kommunikation, InnovaFeed

+ 33 6 11 30 36 71

caroline.sasia@innovafeed.com

Donya Hengehold

Finanzprofile

314 276 4995

dhengehold@finprofiles.com