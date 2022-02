DJ ÜBERBLICK am Abend/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

EU-Kommission stuft Atomkraft und Gas als nachhaltig ein

Die EU-Kommission treibt ungeachtet der Vorwürfe eines "Greenwashing" ihren Plan voran, bestimmte Investitionen in Kernenergie und Erdgas als nachhaltig zu bezeichnen - trotz des heftigen Widerstands einiger Mitgliedsstaaten, Umweltgruppen und Investoren. Der Vorschlag zur Ausweitung dessen, was als nachhaltige Energiequelle gelten kann, hat tiefe Gräben zwischen Ländern aufgedeckt, die auf unterschiedliche Technologien angewiesen sind, und kommt inmitten steigender Strompreise.

Finanz-Staatssekretär: Nachtragshaushalt wird Verfassungsvorgaben gerecht

Im Bundesfinanzministerium ist man sich sicher, dass der jetzt verabschiedete Nachtragshaushalt den Verfassungsgrundsätzen entspricht. Das hat der Staatssekretär im Bundesfinanzministerium, Steffen Saebisch, betont. "Wir werden sozusagen zwei Aufträgen des Verfassungsgerichts gerecht. Nämlich einerseits, die Mittel unmittelbar zur Krisenbekämpfung einzusetzen - Pandemie - und zeitgleich, sogar zusätzlich zum Klimaschutz zu nutzen", sagte Saebisch

KfW: Nachfrage von mittleren Firmen nach Krediten verhalten

Kleine und mittelständische Unternehmen haben im vierten Quartal 2021 nach fünf Rückgängen in Folge wieder mehr Kredite bei Banken und Sparkassen nachgefragt. Allerdings bleibe die Nachfrage verhalten, weil Lieferengpässe und Omikron den wirtschaftlichen Aufschwung bremsten, teilte die Förderbank KfW mit.

Bundesregierung bringt einmaligen Heizkostenzuschuss auf den Weg

Die Bundesregierung hat angesichts deutlich gestiegener Energiepreise einen einmaligen Heizkostenzuschuss für Bedürftige auf den Weg gebracht. Das Geld solle im Sommer unbürokratisch an die Berechtigten ausbezahlt werden, sagte Bundesbauministerin Klara Geywitz (SPD) nach einer Kabinettssitzung in Berlin. Profitieren sollen etwa 2,1 Millionen Menschen. Union und Linke kritisierten den Zuschuss als völlig unzureichend.

Transformationskonzept der Regierung mit Fragezeichen

Führende Ökonomen haben die Konzepte der Bundesregierung zur ökologischen Transformation in vielen Punkten skeptisch bewertet. "Es wird der Eindruck erweckt, diese Transformation sei ein Wachstumsprogramm. Von dieser Illusion müssen wir uns verabschieden", sagte der Vizepräsident des Kiel Institut für Weltwirtschaft (IfW), Stefan Kooths, beim Leibniz-Wirtschaftsgipfel der Forschungsinstitute. "In erster Linie bauen wir damit die Produktionsstrukturen um und nicht neue auf".

Deutsche Medienaufsicht untersagt Ausstrahlung des Senders RT - Moskau empört

Der Streit zwischen Deutschland und Russland um die Ausstrahlung des russischen Senders RT DE hat sich massiv verschärft. Das russische Außenministerium kündigte am Mittwoch "Vergeltungsmaßnahmen" gegen deutsche Medien in Russland an. Kurz zuvor hatte die deutsche Medienaufsicht die Verbreitung des Senders in Deutschland vollständig untersagt - RT DE darf nun auch nicht mehr im Internet oder über Apps senden.

USA schlagen Moskau "wechselseitigen" Verzicht auf Kampftruppen in der Ukraine vor - Bericht

Im Konflikt mit Russland haben die USA laut einem Medienbericht angeboten, auf eine permanente Stationierung von Kampftruppen sowie landgestützten Offensiv-Raketensystemen in der Ukraine zu verzichten - wenn sich Russland zu demselben Schritt bereiterklärt. Die spanische Zeitung El País veröffentlichte Dokumente, bei denen es sich um Auszüge aus den schriftlichen Antworten Washingtons und der Nato auf einen weitreichenden russischen Forderungskatalog handeln soll. Weder die Nato noch Russland dementierten die Echtheit der Dokumente.

USA schicken in Ukraine-Konflikt tausende Soldaten nach Deutschland und Osteuropa

Die USA schicken wegen der angespannten Lage in der Ukraine-Krise militärische Verstärkung nach Deutschland und Osteuropa. Wie das Pentagon am Mittwoch mitteilte, sollen 2.000 Soldaten vom Stützpunkt Fort Bragg im Bundesstaat North Carolina nach Deutschland und Polen verlegt werden, 1.000 derzeit im bayerischen Vilseck stationierte US-Soldaten werden demnach nach Rumänien entsandt. Während westliche Regierungsvertreter der Ukraine erneut Unterstützung zusicherten, stellte sich China nach Kreml-Angaben hinter Russland.

ADP: US-Privatsektor büßt wider Erwarten 301.000 Stellen ein

Die US-Privatwirtschaft hat im Januar völlig überraschend Stellen in einem großen Ausmaß eingebüßt. Wie der Arbeitsmarkt-Dienstleister Automatic Data Processing Inc (ADP) berichtete, gingen im Vergleich zum Vormonat 301.000 Stellen verloren. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten dagegen einen Zuwachs um 200.000 Jobs vorausgesagt. Im Dezember waren unter dem Strich 776.000 Arbeitsplätze hinzugekommen, und damit 31.000 weniger als ursprünglich gemeldet.

Opec-Plus einigt sich auf Fördererhöhung im März

Die Organisation Erdöl exportierender Länder (Opec) und eine von Russland angeführte Koalition von Erdölproduzenten haben sich darauf geeinigt, ihre gemeinsame Produktion im März um weitere 400.000 Barrel pro Tag zu erhöhen, sagten Delegierte. Damit setzt das Opec-Plus genannte Kartell seinen Kurs fort.

US-Rohöllagerbestände wider Erwarten gesunken

Die Rohöllagerbestände in den USA haben sich in der Woche zum 28. Januar verringert. Sie fielen nach Angaben der staatlichen Energy Information Administration (EIA) um 1,047 Millionen Barrel gegenüber der Vorwoche. Von Dow Jones Newswires befragte Analysten hatten dagegen einen Anstieg um 1,1 Millionen Barrel vorhergesagt.

