Die Fahrt zur Tankstelle ist für viele mittlerweile zum Horrortrip geworden. Die hohen Spritkosten sind für die allermeisten Autofahrer mindestens ein echtes Ärgernis, für manche können sie aber sogar zu einer echten Last werden. Zumal ein Ende des Anstiegs nicht in Sicht ist und die Preise womöglich noch weiter klettern. Steigende Rohölpreise und höhere Abgaben, die Gründe sind bekannt und werden heiß diskutiert. Bei allem Für und Wider darf eines nicht vergessen werden: Das Auto ist für viele Menschen weiterhin unabdingbar, Mobilität in ländlichen Räumen ohne Pkw häufig schlicht nicht möglich. Bemühungen hin zu mehr ÖPNV ergeben nur dann Sinn, wenn das für die Bürger zumindest keinen finanziellen Nachteil hat. Doch zunächst muss geklärt werden, wie man jenen Menschen, die ohnehin schon jeden Euro zweimal umdrehen müssen und auf das Auto angewiesen sind, entlasten kann. Die Ampel hat im Koalitionsvertrag festgehalten, dass soziale Härten abgefedert werden sollen. Das ist ein guter und wichtiger Vorsatz, muss aber auch wirksam und zügig umgesetzt werden. Denn ohne solche Maßnahmen werden nicht nur viele Haushalte über Gebühr belastet. Die hohen Energiepreise bedrohen auch die Akzeptanz der Pläne zur Reduzierung des CO2-Ausstoßes. Damit würde die Ampel nicht nur sich selbst schaden, sondern auch dem so wichtigen Klimaschutz.



