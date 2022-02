Straubing (ots) -



Das Nachhaltigkeitslabel, das die Brüsseler Kommission Investitionen in Atom- und Gaskraftwerke angeheftet hat, ist natürlich ein schlechter Witz. Doch um überhaupt Fortschritte für den Klimaschutz zu erzielen, waren Zugeständnisse etwa an die Kernkraftnation Frankreich nötig. Oder an Deutschland, das sich auf einen energiepolitischen Sonderweg - manche sagen Irrweg - begeben hat, und das weiter in Massen fossiles Erdgas verfeuern muss. Nach dem Motto: Machst du meinen Atomstrom grün, dann wird auch dein Gas öko. Zumindest für eine Weile. Allerdings: Ein Green Deal sieht anders aus, davon sollte die EU nicht mehr sprechen.



