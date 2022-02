München (ots) -Der AfD-Landtagsabgeordnete Ralf Stadler hat heute im Plenum über die Entwicklung des Düngemittelmarktes in Bayern gesprochen. Die Preise für diese sind im Vergleich zu 2020 um 50 bis 70 Prozent gestiegen. Es ist zu erwarten, dass sich die enormen Preissteigerungen bald auch auf dem Lebensmittelmarkt widerspiegeln.Ralf Stadler, landwirtschaftlicher Sprecher der AfD-Fraktion im Bayerischen Landtag, erläutert dies wie folgt:"Dünger ist derzeit in Europa knapp und teuer. Das hat Folgen für die Kosten in der Landwirtschaft und damit auch für die Nahrungsmittelpreise. Steigende Energiekosten - nicht zuletzt durch die 'Energiewende', das EEG, CO2- und Klimasteuern - führen zu Preissteigerungen für Düngemittel, speziell für Stickstoff. Überdies müssen die Landwirte völlig überzogene Auflagen einhalten. Lebensmittel werden dadurch immer teurer.Auch die Logistik wird zunehmend problematisch. Für die erste Düngergabe im Frühjahr ist eine Million Tonnen Stickstoff-Dünger notwendig. Dafür braucht es 275 Schiffe, 330 Züge und 14500 Lastwagen. Die Transportmöglichkeiten sind jedoch beschränkt. Es drohen leere Regale in den Supermärkten!Als einzige Partei im Landtag stellen wir als AfD die Frage, wie die Versorgung der Bevölkerung mit Nahrungsmitteln zu gewährleisten ist. Der ungarische Ministerpräsident Viktor Orbán hat die Preise für Grundnahrungsmittel bereits per Gesetz auf den Stand vom Herbst 2021 einfrieren lassen. Unser neuer grüner Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir wünscht sich hingegen eine höhere Mehrwertsteuer für Fleisch.Die AfD setzt auf Augenmaß und Vernunft bei unseren wichtigsten Wirtschaftsgütern. Lebensmittel und Energie müssen bezahlbar und sicher sein!"Pressekontakt:Pressekontakt:Pressestelle der AfD-Fraktion im Bayerischen LandtagMax-Planck-Straße 181675 MünchenTel: + 49 89-4126-2960presse@afd-landtag.bayernOriginal-Content von: AfD-Fraktion im Bayerischen Landtag, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/161099/5137161