Der Start in den Februar verlief für die Anleger der BioNTech-Aktie zufriedenstellend. Außerdem könnte eine Zulassung des BioNTech-Pfizer-Impfstoffes für die ganz Kleinen kommen. Impfungen für die Kleinsten Wie BioNTech gestern in einer Pressemitteilung verkündet hat, beginnt auf Antrag der FDA der Einreichungsprozess für eine erweiterte Notfallzulassung von Kindern zwischen 6 Monaten und vier Jahren. Der Einreichungsprozess soll in den kommenden ...

