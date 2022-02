FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Salzgitter AG nach der Vorstellung einer neuer Strategie von 41 auf 39 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Kaufen" belassen. Die Strategie ziele darauf ab, den Stahlhersteller als führendes Unternehmen der Kreislaufwirtschaft zu etablieren und die Dekarbonisierung zu beschleunigen, schrieb Analyst Dirk Schlamp in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Transformation stelle zwar eine große Herausforderung dar, gleichzeitig biete sie jedoch auch Chancen, da der Bedarf an grünem Stahl in Zukunft deutlich steigen werde./la/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 02.02.2022 / 15:39 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.02.2022 / 15:54 / MEZ





ISIN: DE0006202005

