Dies sind die aktuell wichtigsten Wirtschafts- und Finanztermine am Donnerstag, dem 03. Februar. Wegen des Feiertags in China hat die Börse HongKong heute geschlossen. Weitere Börsenfeiertage finden Sie in unserem Handelskalender. TERMINE UNTERNEHMEN 06:30 SWE: Nordea, Jahreszahlen 06:45 CHE: ABB, Jahreszahlen (Call 9.00 h) 07:00 AUT: OMV, Jahreszahlen (10.00 h Pk) 07:00 AUT: AT&S, Q3-Zahlen 07:00 DEU: Siemens Healthineers, Q1-Zahlen (8.00 Analystencall, ...

