Nachdem die Börsianer sich bereits am Montag über ansehnliche Erholungen an den Märkten freuen konnte, ging es gestern munter weiter in die Höhe. Zwar fielen die Zugewinne vielerorts nicht mehr ganz so hoch aus wie noch am Vortag. Zumindest wurden aber Hoffnungen genährt, dass es sich um einer länger anhaltende Stimmungswende handeln könnte.Einer der größten Profiteure des Ganzen ist bisher Plug Power (US72919P2020), wo es mit den Kursen seit Beginn der Woche schon um mehr als 20 Prozent in Richtung Norden ging. Zwar schien eine ...

Den vollständigen Artikel lesen ...