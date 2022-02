NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Siemens Gamesa nach der Ankündigung eines Wechsels an der Unternehmensspitze auf "Neutral" mit einem Kursziel von 22 Euro belassen. Der neue Vorstandsvorsitzende des spanischen Windkraftanlagenbauers, Jochen Eickholt, weise eine starke Erfolgsbilanz bei der Sanierung von Geschäften innerhalb von Siemens auf, schrieb Analyst Akash Gupta in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Allerdings gebe es keine schnelle Lösung, um das Geschäft mit Windkraftanlagen an Land wieder auf Kurs zu bringen. Die Nachfrage dürfte durch den inflationären Gegenwind und das Wettbewerbsrisiko durch billigere Produkte etwa aus China unter Druck geraten./la/he



ISIN: ES0143416115

