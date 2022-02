DGAP-News: CEWE Stiftung & Co. KGaA / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis

CEWE auch 2021 mit starkem Ergebnis



03.02.2022 / 07:00

CEWE auch 2021 mit starkem Ergebnis

Umsatz erreicht 692,8 Mio. Euro, EBIT liegt mit 72,2 Mio. Euro im geplanten Zielkorridor für 2021

Auch im zweiten Pandemiejahr sind CEWE FOTOBUCH, Kalender, Wandbilder und viele Fotoprodukte weiterhin beliebte Weihnachtsgeschenke

Erstklassige Lieferleistung im vierten Quartal ist erneut Garant für den Jahreserfolg

Kommerzieller Online-Druck und Einzelhandel schaffen Turnaround

Oldenburg, 3. Februar 2022. Die CEWE Stiftung & Co. KGaA (SDAX, ISIN: DE 0005403901) hat das Geschäftsjahr 2021 nach vorläufigen, noch nicht testierten Zahlen mit einem erneut starken Ergebnis abgeschlossen: Das operative Ergebnis (EBIT) erreicht danach mit 72,2 Mio. Euro einen Wert innerhalb der für 2021 geplanten Zielbandbreite von 72 bis 84 Mio. Euro (EBIT 2020: 79,7 Mio. Euro). Der Umsatz liegt bei 692,8 Mio. Euro (2020: 727,3 Mio. Euro). Im Jahr 2020 hatte besonders im Weihnachtsgeschäft der Corona-bedingte "Stay-at-home"-Effekt eine noch größere Wirkung auf die Nachfrage nach Fotoprodukten als im nun abgeschlossenen Geschäftsjahr. Verglichen mit dem Vor-Corona Jahr 2019 legte das 2021 erreichte EBIT um rund 27% zu (EBIT 2019: 56,8 Mio. Euro). Auch der seit vielen Jahren anhaltende Trend einer sich kontinuierlich verbessernden operativen Ergebnismarge im Kerngeschäftsfeld Fotofinishing setzt sich nach 12,4% in 2019 (sowie Corona-bedingt vorübergehend außergewöhnlich hohen 15,1% in 2020) auf nunmehr 12,7% in 2021 erfreulich fort. "Die gesamte Mannschaft der CEWE-Gruppe schafft es mit großem Engagement in jedem Jahr wieder, unseren Kundinnen und Kunden besonders zu Weihnachten echte Freude mit den CEWE-Fotoprodukten zu bereiten - das ist schon eine herausragende Leistung", unterstreicht Dr. Christian Friege, Vorstandsvorsitzender der CEWE Stiftung & Co. KGaA.

Erstklassige Lieferleistung im vierten Quartal

Auch im Geschäftsjahr 2021 blieb das starke Weihnachtsgeschäft eine verlässliche Konstante für CEWE. So lieferte das vierte Quartal 2021 mit einem Umsatz von 297,8 Mio. Euro (Q4 2020: 314,0 Mio. Euro) und einem EBIT von 72,1 Mio. Euro erneut rund 100% des Jahresergebnisses (EBIT Q4 2020: 80,3 Mio. Euro). Verglichen mit dem vierten Quartal im Vor-Corona Jahr 2019 ist dies ein deutlicher Zuwachs um rund 23% (EBIT Q4 2019: 58,8 Mio. Euro). Dabei profitiert CEWE weiter stark von seiner frühzeitigen Transformation in ein digitales Geschäftsmodell: Nicht nur dass der allgemeine Trend zum Fotografieren mit dem Smartphone die Nachfrageentwicklung von CEWE unterstützt, der allergrößte Teil der Fotoaufträge wird heute online oder mobil über Apps bestellt. Zusammen mit dem POS profitieren davon besonders die von CEWE belieferten Handelspartner in ganz Europa, bei denen Kundinnen und Kunden die CEWE-Markenprodukte beziehen können.



Neue Fotoprodukte bereichern das Weihnachtsgeschäft

Auch 2021 präsentierte CEWE pünktlich zum Weihnachtsfest erneut viele Innovationen rund um das Foto-Geschenk, wie z.B. neue Holzrahmen und Kaschierungen, Premium Poster und Kalender mit vielen stilvollen Designs oder die neuen "Nature Prints" - hochwertige Fotos auf recyceltem Papier. Dabei haben Kundinnen und Kunden noch nie so viele Produkte mobil über die CEWE Fotowelt-App bestellt - ein neuer Spitzenwert für den Bestellweg über das Smartphone oder Tablet. "Unser gesamtes Team bei CEWE arbeitet ständig an neuen Ideen und Produkten. Dieser Innovationsgeist treibt uns an und ist einer der Gründe für unsere seit Jahren erfolgreiche Entwicklung", erläutert Christian Friege. Der Absatz des CEWE FOTOBUCH mit 5,65 Mio. Exemplaren (2020: 6,52 Mio. Exemplare) und die Gesamtanzahl an Fotos über alle Produkte mit 2,18 Mrd. Stück (2020: 2,34 Mrd. Fotos) waren im Gesamtjahr 2021 dabei etwas geringer als im Vorjahr. Vor allem das Corona-bedingt geänderte Fotografierverhalten (auch aufgrund weniger Urlaubsreisen) hat 2021 bei vielen Konsumenten zu weniger aufgenommenen und damit für Fotoprodukte verfügbaren Fotos geführt.



Kommerzieller Online-Druck und Einzelhandel schaffen Turnaround

Das Geschäftsfeld Kommerzieller Online-Druck sowie auch der Einzelhandel haben nach vorläufigen Berechnungen den Turnaround geschafft und mit einem kleinen positiven Ergebnis das Geschäftsjahr 2021 abgeschlossen. Mit optimierter Produktions- und Kostenstruktur überwand der Kommerzielle Online-Druck die (durch Corona-bedingte Nachfragerückgänge entstandene) negative Ergebnissituation des Vorjahres (EBIT Kommerzieller Online-Druck 2020: -3,7 Mio. Euro). Im Einzelhandel reüssierte die Optimierung der Filialstruktur mit reduzierter Anzahl der Ladengeschäfte, die im Vorjahr 2020 noch zu Restrukturierungskosten geführt hatte (EBIT Einzelhandel 2020: -4,2 Mio. Euro).



CEWE unverändert solide: Stabile Entwicklung in gesamtwirtschaftlich schwierigen Zeiten

Die hohe Kundenzufriedenheit, das starke Ergebnis des Geschäftsjahres 2021 sowie auch die traditionell sehr stabile Eigenkapitalausstattung unterstreichen, dass CEWE - trotz der Corona-bedingt anhaltend schwierigen Gesamtwirtschaftslage - weiterhin äußerst solide aufgestellt ist. "Gerade in gesamtwirtschaftlich anspruchsvollen Phasen ist es wichtig, sich auf ein solides, tragfähiges Fundament verlassen zu können. Unser vorausschauendes Arbeiten lässt es zu, dass wir unser Geschäft so auch in Pandemie-Zeiten weiterentwickeln", führt Friege aus.



Gesamtjahr 2021 im Vorjahres- und Zielvergleich (vorläufige Zahlen)

CEWE Konzern Einheit Ist 2020 Ziel 2021 Ist 2021 Fotos Mrd. Stck. 2,339 2,3 bis 2,4 2,182 CEWE FOTOBUCH Mio. Stck. 6,52 6,4 bis 6,7 5,65 Umsatz Mio. Euro 727,3 710 bis 770 692,8 EBIT Mio. Euro 79,7 72 bis 84 72,2



Viertes Quartal 2021 (vorläufige Zahlen)

CEWE Konzern Einheit Q4-2020 Q4-2021 Abw. % Abw. abs. Fotos Mrd. Stck. 0,891 0,832 -6,5% 0,059 CEWE FOTOBUCH Mio. Stck. 2,60 2,33 -10,5% 0,27 Umsatz Mio. Euro 314,0 297,8 -5,2% -16,2 EBIT Mio. Euro 80,3 72,1 -10,2% -8,2

Prozentabweichungen sind grundsätzlich mit den exakten Werten berechnet.



Sämtliche Angaben zum Geschäftsjahr 2021 basieren auf vorläufigen, noch nicht testierten Daten. Der vollständige, testierte Jahresabschluss wird im Rahmen der Bilanzpresse- und Analystenkonferenz am 31. März 2022 vorgestellt.

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an:

CEWE Stiftung & Co. KGaA, Axel Weber (Investor Relations)

Tel.: 0441 / 404 - 2288, Fax: 0441 / 404 - 421, eMail: IR@cewe.de

Internet: cewe.de , deindesign.de , whitewall.com , cheerz.com ,

cewe-print.de , viaprinto.de , saxoprint.de, laser-line.de

Alle CEWE-Apps sind in den App-Stores verfügbar: CEWE FOTOWELT, CEWE POSTCARD und weitere Foto-Apps sowie die CEWE Investor Relations-App für iPad(c) oder Android-Tablet, mit Geschäfts- und Quartalsberichten, Präsentationen sowie der Nachhaltigkeits-berichterstattung.

Finanzterminkalender

(soweit terminiert)

31.03.2022 CEWE Bilanzpresse- und Analystenkonferenz 2022

11.05.2022 Veröffentlichung der Q1 2022 Zwischenmitteilung

15.06.2022 Hauptversammlung 2022

09.08.2022 Veröffentlichung des H1 2022 Zwischenberichts

20.09.2022 Berenberg & Goldman Sachs German Corporate Conference 2022

21.09.2022 Baader Investment Conference 2022

11.11.2022 Veröffentlichung der Q3 2022 Zwischenmitteilung

29.11.2022 Deutsches Eigenkapitalforum 2022

Über CEWE

Die CEWE-Gruppe ist Europas führender Foto-Service und Onlinedruck-Anbieter.

Aus den Anfängen im Jahr 1912 hat sich CEWE als erste Adresse im Foto-Service für alle entwickelt, die mehr aus ihren Fotos machen wollen. Dafür steht insbesondere das vielfach ausgezeichnete CEWE FOTOBUCH mit jährlich mehr als sechs Millionen verkauften Exemplaren. Weitere personalisierte Fotoprodukte erhalten Kunden zum Beispiel unter den Marken CEWE, WhiteWall und Cheerz - sowie bei vielen führenden europäischen Einzelhändlern. Rund um ihre persönlichen Fotos werden sie in diesen Markenwelten zu vielfältigen kreativen Gestaltungen inspiriert und vertrauen dem Unternehmen jährlich mehr als 2 Mrd. Fotos an.

Zusätzlich hat die CEWE-Gruppe für den noch jungen Onlinedruck-Markt eine hocheffiziente Produktion für Werbe- und Geschäftsdrucksachen aufgebaut. Über die Vertriebsplattformen SAXOPRINT, LASERLINE und viaprinto erreichen jährlich Milliarden Qualitätsdruckprodukte zuverlässig ihre Kunden.

Die CEWE-Gruppe ist auch durch die Gründerfamilie Neumüller als Ankeraktionär auf nachhaltige Unternehmensführung ausgerichtet und wurde dafür bereits mehrfach ausgezeichnet: Wirtschaftlich langfristig orientiert; partnerschaftlich und fair mit Kunden, Mitarbeitern sowie Lieferanten; gesellschaftlich verantwortlich und umwelt- sowie ressourcenschonend. So werden beispielsweise alle CEWE-Markenprodukte klimaneutral hergestellt.

Die CEWE-Gruppe ist mit 4.000 Mitarbeitern in 21 Ländern präsent. Die CEWE-Aktie ist im SDAX notiert. Mehr unter company.cewe.de.

