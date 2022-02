DJ PRESSESPIEGEL/Zinsen, Konjunktur, Kapitalmärkte, Branchen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

IMPFPFLICHT - Seit Monaten beschäftigt sich Deutschland mit der Frage nach einer Corona-Impfpflicht. Mehrere Anträge mit unterschiedlichen Ansätzen sind im Bundestag angekündigt, einige Entwürfe liegen bereits vor. Für ein Stimmungsbild zur Impfpflicht hat Welt im Anschluss an die sogenannte Orientierungsdebatte im Bundestag vergangene Woche alle 736 Parlamentarier einzeln nach ihrer Position gefragt. Die Auswertung zeigt: Keiner der bisher vorgelegten Vorschläge kann sich einer Mehrheit sicher sein. (Welt)

ENERGIEPREISE - Der globale Energiepreisanstieg dürfte nach Einschätzung der Investmentbank Goldman Sachs so schnell nicht zum Ende kommen. Chefvolkswirt Jan Hatzius sagte der FAZ: "Wir rechnen mit weiter steigenden Energiepreisen." Obwohl der Ölpreis bereits einen rasanten Anstieg hinter sich hat und der Benzinpreis am Dienstag den höchsten Stand seiner Geschichte erreichte, sieht Hatzius noch kein Ende der Preisrally in Sicht. "Da gibt es durchaus noch Aufwärtspotential." (FAZ)

EEG-UMLAGE - Die FDP drückt bei der geplanten Abschaffung der EEG-Umlage weiter auf das Tempo. "Die steigenden Energiepreise dürfen nicht länger eine Belastung für die Verbraucher sein. Deswegen müssen wir die EEG-Umlage schnellstmöglich, spätestens bis zum 1. Juli abschaffen", sagte Christian Dürr, FDP-Fraktionsvorsitzender. Über die notwendige Gesetzesänderung solle bereits im März und April im Bundestag beraten werden. "Unser Vorschlag liegt auf dem Tisch: Wir wollen das Gesetzgebungsverfahren beschleunigen, indem wir parallel zur Bundesregierung einen Gesetzentwurf einbringen", sagte Dürr. (Welt)

ASIEN-PAZIFIK-KONFERENZ - Wegen der rigiden Einreise- und Quarantänebestimmungen in Japan wird die wichtigste Asienkonferenz der deutschen Wirtschaft verschoben. Sie hätte eigentlich in diesem Herbst in Tokio stattfinden sollen. Das bestätigten mehrere Personen dem Handelsblatt. Die Planungsunsicherheit einer solchen Konferenz sei zu groß, begründete der Geschäftsführer der AHK in Tokio, Marcus Schürmann. (Handelsblatt)

IMPFUNG - Die Ständige Impfkommission (Stiko) bereitet eine Empfehlung zu einer vierten Impfung gegen das Coronavirus vor: "Die jüngsten Daten aus Israel legen nahe, dass eine vierte Dosis eine gewisse Verbesserung beim Schutz vor Infektion und eine deutlichere Verbesserung beim Schutz vor schwerer Erkrankung bewirkt", sagte der Stiko-Vorsitzende Thomas Mertens. "Die Stiko wird dazu demnächst eine Empfehlung abgeben." (Funke Mediengruppe)

DEUTSCHE FUSSBALL LIGA - Die Geschäftsführerin der Deutschen Fußball Liga (DFL), Donata Hopfen, warnt, dass die deutsche Corona-Politik den Profifußball mehr als eine Milliarde Euro kostet. "Nimmt man die letzte Saison vor Corona (2018/19) zum Maßstab, dann haben allein die vergangenen beiden Spielzeiten den deutschen Profifußball fast 800 Millionen Euro an Ticket- und Cateringerlösen gekostet", schreibt Hopfen in einem Gastbeitrag. "Angesichts der Kapazitätsbeschränkungen könnten die Verluste nach der laufenden Saison bis zu 1,3 Milliarden Euro in drei Spielzeiten betragen." (Handelsblatt)

KLIMAPAKT - Wenn der Europäische Rat am Donnerstag über die Zukunft des Automobils berät, wird ausgerechnet Deutschland, das Land mit den größten Autoproduzenten und dem größten Absatzmarkt in Europa, ohne einheitliche Position auftreten. Nach Informationen des Handelsblatts aus Regierungskreisen konnten das Bundeskanzleramt, das Verkehrs-, das Umwelt- sowie das Wirtschaftsministerium bislang keine gemeinsame Haltung zu der wichtigen Frage erarbeiten, wie viele Autos mit Verbrennungsmotoren die Hersteller noch auf den Markt bringen dürfen, bevor es ab 2035 nur noch klimaneutrale Fahrzeuge sein dürfen. (Handelsblatt)

