Infineon ist richtig stark in das neue Geschäftsjahr 2021/22 gestartet. Die eigenen Planvorgaben, die Schätzungen der Analysten und auch die Prognosen des AKTIONÄR wurden übertroffen. "Insgesamt ist der Halbleiterbedarf nach wie vor deutlich höher als das Angebot", so Vorstand Reinhard Ploss. Er rechnet in einigen Anwendungsbereichen mit einer anhaltend schwierigen Liefersituation, hat die Jahresprognosen aber dennoch angehoben."Infineon hat einen gelungenen Start in das Geschäftsjahr 2022 hingelegt. ...

