Der deutsche Leitindex hat das Tempo vom Montag und Dienstag nicht halten können. Der DAX startete gestern zwar deutlich im Plus und notierte über der Marke von 15.700 Punkten. Am Ende lag der DAX fünf Pünktchen tiefer bei 15.613 Zählern. Marktidee: Commerzbank Die Commerzbank gehört zu den Profiteuren der Zinsfantasie. In den USA könnte die Fed die Zinsen öfter erhöhen als gedacht. Die Aktie der Commerzbank legte vor diesem Hintergrund zuletzt kräftig zu und markierte gestern ein Drei-Jahres-Hoch. Aus technischer Sicht deutet sich jetzt allerdings eine Verschnaufpause an. Weiteres Aufwärtspotenzial entsteht erst bei dem Anstieg über eine wichtige Widerstandszone.