EU: "GAS WIRD GRÜN": Mit Gas-Aktie jetzt Geld verdoppeln! Analysten heben Kursziel an! Gewinn-Potenzial für Anleger gigantisch!

Ihr Portemonnaie mag heutzutage jedes Mal stöhnen, wenn Sie Ihr Fahrzeug tanken, aber ein Sektor des Marktes lächelt von Ohr zu Ohr. Der Energiesektor führte den Markt im Jahr 2021 an, und die besten Energieaktien für 2022 hoffen auf die gleichen Rückenwinde wie 2021, die sie in diesem Jahr zu einer anhaltenden Outperformance führen werden.

Dank des geringen Angebots, das aus der schlimmsten Phase der COVID-19-Krise hervorgegangen ist, und der steigenden Nachfrage im vergangenen Jahr sind die Preise für fossile Brennstoffe in den letzten Quartalen in die Höhe geschossen. Unter Verwendung der neuesten offiziellen Daten der Energy Information Administration lag das globale Benchmark-Rohöl der Sorte Brent im Dezember im Durchschnitt bei 81 USD pro Barrel - ein Anstieg von 38 USD pro Barrel gegenüber November 2020. Der US-Benchmark, West Texas Intermediate (WTI) Oil, folgte einem ähnlichen Aufwärtstrend.

Das Ergebnis? Energieaktien waren mit einer Gesamtrendite von 53 % (Kurs plus Dividenden) der beste Sektor im S&P 500.

Noch bessere Nachrichten für Investoren: Die Versorgung mit Rohöl und Erdgas bleibt knapp, weshalb viele Energieanalysten glauben, dass die Preise für einige Zeit an einem "Sweet Spot" für die Rentabilität von Energieunternehmen bleiben werden. Obwohl das Ölpreiswachstum nicht annähernd so dramatisch sein sollte wie im Jahr 2021.

GAS-PREIS EXPLODIERT WEITER…und mit ihm die Gas-Aktien!

Die Preise für Erdgas, die gebräuchlichste Methode zum Heizen von Häusern und eine führende Brennstoffquelle für die Stromerzeugung, sind in den letzten 12 Monaten um mehr als 180 % auf 5,90 USD pro Million britischer Wärmeeinheiten gestiegen. Erdgas ist seit Februar 2014 nicht mehr so ??teuer.

Das Risiko besteht darin, dass der Winter die Haushalte dazu zwingt, die Heizung aufzudrehen. Das würde die unterdurchschnittlichen Erdgasvorräte weiter schrumpfen lassen und könnte die Preise noch weiter in die Höhe treiben.

Der Erdgasanstieg verschlimmert die erste Inflation der Vereinigten Staaten seit mehr als einem Dutzend Jahren.

Quelle US Energy Information Administration

Laut der US Energy Information Administration verwendet etwa die Hälfte der US-Haushalte Erdgas für die Haus- und Warmwasserbereitung.

Das Angebot kann die Nachfrage nicht einholen

Warum sind die Erdgaspreise so stark gestiegen? Das zentrale Problem ist, dass sich die Wirtschaftstätigkeit zwar erholte, die Erdgasförderung jedoch nicht. Das bedeutet, dass die Nachfrage schneller zurückkehrt als das Angebot, was die Preise nach oben zwingt.

Wir haben Ihnen im letzten Jahr eine Aktie vorgestellt, die gerade enorm von diesem Szenario profitieren kann:

Die NG Energy International Corp. (WKN: A2QHKX | Symbol: 56P) ist ein in Kanada ansässiges Explorations- und Produktionsunternehmen, das im Öl- und Gassektor tätig ist.

Das Unternehmen konzentriert sich auf die Förderung von Gas aus seinen Konzessionen SINU-9, einem 311.353 Acre großen Block, der an das Nelson-Feld von Canacol angrenzt, sowie Maria Conchita, einem 32.518 Acre großen Block in der Region La Guajira.

BREAKING NEWS BEI UNSEREM GAS-FAVORIT

Zu beiden Konzessionen gab es zuletzt herausragende News, welche wir Ihnen nicht vorenthalten möchten!

Alle Bauarbeiten auf Maria Conchita sind nahezu abgeschlossen…

Die Montage der Gasanlage wird in den kommenden Tagen abgeschlossen sein und der Anschluss an das nationale Gastransportsystem "Transportadora de Gas Internacional" fertig gestellt werden.

Darüber hinaus werden etwa 40 Meter Fließleitung verlegt, die sich von der Grenze der Aruchara-1-Plattform bis zum Bohrlochkopf erstreckt, um das Bohrloch einzubinden.

Noch im Januar erwartet NG Energy International Corp. (WKN: A2QHKX | Symbol: 56P) seine geänderte Umweltgenehmigung von der nationalen Behörde und im Anschluss daran wird man die bestehenden Absichtserklärungen mit Trafigura, Empresas Públicas de Medellín und Vanti Gas in endgültige Take-or-Pay-Verträge für die Produktion umwandeln.

Klicken Sie hier um die gesamten News zu lesen

STARKER NEWS-FLOW HÄLT AN…die Produktion rückt näher!

Kommen wir direkt zu den nächsten News, die es ebenfalls in sich hatte

NG Energy erhält Umweltlizenz für SINU-9

Bereits im Dezember lief die Nachricht über die Ticker das die NG Energy International Corp. (WKN: A2QHKX | Symbol: 56P) die Umweltlizenz für das SINU-9 Projekt bekommen hat.

Die Umweltlizenz beinhaltet 22 Bohrlöcher und die damit verbundenen Arbeitsprogramme für den Bau der zugehörigen Oberflächeninfrastruktur, einschließlich Straßen und Pads.

Blockgebiet SINU-9 Quelle NG Energy

Unter der Leitung von CPVEN wurde ein geeignetes Bohrgerät unter Vertrag genommen und alle Schritte in Bezug auf Bohrgenehmigungen durch die nationalen Behörden sind im Gange.

Executive Chairman Ronald Pantin kommentierte:

"Wir als Managementteam freuen uns sehr, unsere Arbeiten auf dem SINU-9-Block voranzutreiben. Unser verfeinertes Explorationsprogramm basiert auf dem Gebiet mit der höchsten Anzahl an bedingten und aussichtsreichen Ressourcen, wodurch das Explorationsrisiko verringert wird. Das Programm basiert auf den Ergebnissen der Produktionstests auf Hechizo-1 im Jahr 1992 und auf starken Hinweisen auf gasführende Formationen aufgrund des Vorhandenseins von AVO-Interpretationen mit mehreren flachen und hellen Flecken.

Klicken Sie hier um die gesamten News zu lesen

Globales Research-Haus hebt Kursziel auf 2,80 CAD !!!

Die unabhängige globale Investmentbank Beacon Securities hebt das Kursziel für die Aktie nun kräftig an!

Die glänzenden Nachrichten haben Beacon Securities bewogen, die Prognose kräftig anzuheben: Auf 2.80 US $ hat man nun das Kursziel festgelegt.

Die Analysten gehen von Einnahmen von rund 12 Millionen US $ für Maria Conchita aus, bei einer Gesamtleistung von 40 mmcf/d pro Brunnen.

Der annualisierte Mittelfluss des SINU-9-Blocks wird sich laut Beacon Securities auf 40 Millionen US-Dollar belaufen.

Ziehen die Erdgaspreise weiter so an wie bisher müsste das Kurszielerneut nach oben korrigiert werden, so die Analysten.

Kommen wir zu Ihren Investment Highlights

Hohe Erdgaspreise durch sinkendes Angebot und steigende Nachfrage in Kolumbien

Russland-Ukraine Krise verschärft das Energieproblem massiv im Ernstfall

Staatliche Versorgungsunternehmen bieten qualitativ hochwertige, kreditwürdige Gegenparteien für Abnahmeverträge

Es laufen fortgeschrittene Verhandlungen, um einen Festpreis von ~5,00 USD zu sichern

Maria Conchita - kurzfristige Produktion mit aktuellem 2P NPV10 von 90 Millionen US-Dollar

SINU - 9 - bedeutendes Explorationspotenzial

Bau der 14 km langen Pipeline von Maria Conchita zur TGI Main Pipeline, die Zugang zum kolumbianischen Erdgasmarkt bietet fast beendet

SINU - 9 grenzt an die Canacol-Produktion und ist nur 25 km von der Infrastruktur entfernt

Das Management Team verfügt über umfangreiche Vorerfahrung in Südamerika

Management besteht aus aktuellen Führungskräften und Direktoren von Gran Colombia Gold und ehemalige Führungskräfte von Pacific Rubiales und PDVSA

NG Energy hat von CPVEN ein verbindliches kommerzielles Angebot für Bohr- und Gasbohrdienstleistungen im Zusammenhang mit vier Gasbohrlöchern zu Gesamtkosten von 27,2 Millionen US-Dollar erhalten

Alle Konzessionen verfügen über eine hervorragende Infrastruktur mit offenem Zugang zu nationalem Öl und Gas Pipelines und Abdeckung von einem zuverlässigen Stromanbieter

Unser Fazit:

Steigen Sie noch heute ein, denn diese Aktie könnte in den nächsten Tagen und Wochen kräftig zulegen!

Der starke Cashflow aus der Entwicklung von Maria Conchita und Sinu 9 wird es NG Energy International Corp. (WKN: A2QHKX | Symbol: 56P) ermöglichen, seinen Produktionsaufbau zu beschleunigen. Wobei mit dem Tiburon Block möglicherweise schon das dritte Gasfeld für 2022 in Sichtweite einer Entwicklung rücken könnte.

Eine erste Neubewertung dürfte die Aktie aber schon in Kürze erfahren, nämlich dann, wenn die Produktionsaufnahme auf dem Maria Conchita Block bekannt gegeben wird!

Wir können Ihnen nur raten: Nutzen Sie Ihren Wissensvorsprung!

Denn die Aktie von NG Energy International Corp. (WKN: A2QHKX | Symbol: 56P) bietet Ihnen jetzt enorme Kurs-Chancen!

Mit gerade mal 160 Mio.EUR Bewertung ist NG Energy International Corp. (WKN: A2QHKX | Symbol: 56P) immer noch verdammt winzig…

…wenn man bedenkt, was die Firma an Reserven im Boden hat!

Wenn Sie von der Preisexplosion im Energiemarkt profitieren wollen und NG Energy International Corp. (WKN: A2QHKX | Symbol: 56P) interessant finden, sollten Sie besser noch heute Ihre erste Position kaufen!

Nicht, dass Ihnen die Aktie erneut davonläuft! Das kurzfristige Kursziel von Beacon Securities liegt bei 2,80 CAD!

