Sintavia, LLC, ein Designer und 3D-Drucker von fortschrittlichen Antriebs- und thermodynamischen Systemen, gab heute bekannt, dass es einen Beirat gegründet hat, der sich aus Führungskräften aus der Luft- und Raumfahrt, der Verteidigung, der Raumfahrt und der additiven Fertigung zusammensetzt. Der Vorstand, der das ganze Jahr über regelmäßig zusammentritt, wird das Eigentümer- und Führungsteam von Sintavia bei der Festlegung von Unternehmenszielen und Wachstumsstrategien unterstützen.

Der Beirat besteht aus den folgenden fünf Fachleuten.

Dr. Omar Fergani. Dr. Fergani ist stellvertretender Leiter des Segments Industrial Digital Solutions bei der Atotech GmbH, einem Elektronik- und Halbleiter-OEM mit Sitz in Berlin, Deutschland. Zuvor war Dr. Fergani Director of Strategic Business for Additive Manufacturing bei der Siemens AG. Darüber hinaus ist er Teilzeitprofessor an der Berliner Technischen Universität und stellvertretendes Vorstandsmitglied der 1000 Kelvin GmbH, einem Deep-Tech-Softwareunternehmen, das sich auf die Einführung von auf künstlicher Intelligenz basierenden Pfad- und Prozessgenerierungslösungen zur Verbesserung der Erträge in der additiven Fertigung konzentriert. Dr. Fergani hat einen Doktortitel in Maschinenbau und einen Doppel-M.S. in Fertigung und Werkstoffen des Georgia Institute of Technology und der Norwegian University of Science and Technology.

Amy Gowder. Frau Gowder, derzeit Chief Operating Officer von Aerojet Rocketdyne, ist seit fast 20 Jahren eine anerkannte Führungspersönlichkeit in der US-Verteidigungsindustrie. In ihrer derzeitigen Funktion bei Aerojet Rocketdyne ist sie für die Bereiche Engineering, Betrieb, Fertigung, Lieferkette, Qualitäts- und Missionssicherung, EH&S und Informationstechnologie sowie für die Aufsicht über die 11 Betriebsstätten des Unternehmens in neun Bundesstaaten verantwortlich. Von 2005 bis 2020 hatte Frau Gowder zahlreiche Führungspositionen bei Lockheed Martin inne, darunter Vizepräsidentin und Geschäftsführerin des Geschäftsbereichs Training and Logistics Solutions bei Rotary und Mission Systems sowie Geschäftsführerin des Geschäftsbereichs Commercial Engine Solutions von Lockheed Martin. Frau Gowder hat einen B.S. in Bioengineering von der Arizona State University und einen M.B.A. vom Massachusetts Institute of Technology.

Teri Hamlin. Frau Hamlin, Head of Mass Transit for North America bei der Siemens AG, hat ihre Karriere mit Digitalisierung, Automatisierung und Elektrifizierung für Projekte auf der ganzen Welt aufgebaut. In früheren Positionen bei Siemens war sie Senior Vice President of Growth and Strategy bei Siemens Government Technologies; Vice President General Manager des Geschäftsbereichs eAircraft von Siemens (verkauft an Rolls-Royce im Jahr 2019); Vice President, Large Integrated Energy; Vice President, Energy und Vice President of Partnerships and Alliances. Frau Hamlin, eine pensionierte Oberstin der United States Air Force, hat einen B.S. in Human Factors Engineering von der United States Air Force Academy und einen M.S. in Aerospace Management von der Embry-Riddle Aeronautical University.

John Hartner. Herr Hartner ist seit 30 Jahren eine anerkannte Führungspersönlichkeit von Industrietechnologieunternehmen. Zuletzt arbeitete er als Chief Executive Officer bei The ExOne Company, einem führenden Hersteller von Binder-Jet-Industriedruckern, bei dem er mehrere große Wachstumsinitiativen leitete und die erfolgreiche Übernahme durch Desktop Metal im November 2021 beaufsichtigte. Zuvor war Herr Hartner Chief Operating Officer von EnvisionTEC, einem führenden Druckunternehmen im Gesundheitswesen, und Präsident und CEO von Dover Printing Identification. Zu seinen früheren Führungserfahrungen gehörten auch leitende Positionen bei FMC Technologies und Rockwell International. Herr Hartner hat einen B.S. in Maschinenbau von der Villanova University sowie einen M.B.A. von der University of Chicago und ist Vorstandsmitglied der National Association of Manufacturers.

Jeff Thornburg. Herr Thornburg, ein weltweit anerkannter neuer Weltraumingenieur und Unternehmer, ist Gründer und CEO von Interstellar Technologies, einem Engineering- und Technologieentwicklungsunternehmen, das sich auf Trägerraketen und Antriebssysteme konzentriert. Zuvor hatte Herr Thornburg über 20 Jahre lang Führungspositionen in der Raumfahrtwirtschaft inne, darunter Senior Vice President of Engineering bei Agility Robotics; Director of Hardware bei Project Kuiper; Vice President of Propulsion Engineering bei Stratolaunch; Acting Vice President/Senior Director of Propulsion Engineering bei SpaceX; Lead J-2X Turbomachinery Engineer bei der NASA und Chief Engineer, Liquid Engine Branch, am Air Force Research Laboratory. Herr Thornburg hat einen B.S. in Luft- und Raumfahrttechnik von der University of Missouri-Rolla und einen M.S. in Luft- und Raumfahrttechnik vom Air Force Institute of Technology.

"In vielerlei Hinsicht hat Sintavia schon immer die Führung bei der Anwendung additiver Technologien in der gesamten Luft-, Raumfahrt-, Verteidigungs- und Raumfahrtindustrie übernommen, insbesondere in Bezug auf komplexe mechanische Systeme. Durch die Bildung eines Beirats, der sich aus herausragenden Führungskräften aus all diesen Sektoren zusammensetzt, wollen wir diese Führungsposition ausbauen", sagte Brian Neff, Gründer und Chief Executive Officer von Sintavia. "In den letzten 20 Jahren habe ich mit jedem dieser Fachleute in der einen oder anderen Funktion zusammengearbeitet und fühle mich wirklich geehrt, in den kommenden Jahren von ihrem kollektiven Wissen als Teil unseres Beirats profitieren zu können. Ich freue mich auf die engere Zusammenarbeit mit Omar, Amy, Teri, John und Jeff, während wir unsere Reise fortsetzen."

Sintavia entwirft und druckt in 3D fortschrittliche Antriebs- und thermodynamische Systeme für Kunden in der Luft- und Raumfahrt-, Verteidigungs- und Raumfahrtindustrie. Als Gründungsmitglied der Additive Manufacturer Green Trade Association hat sich Sintavia den höchsten Qualitätsstandards in der Branche verschrieben und verfügt über zahlreiche Nadcap- und andere Akkreditierungen für die Luft- und Raumfahrt. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.sintavia.com.

