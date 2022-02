Cepton Technologies, Inc. (Cepton), ein innovativer Anbieter von smarten Lidar-Lösungen, kooperiert mit dem Anbieter von Sicherheitslösungen Bowler Pons Solutions Consultants, LLC (Bowler Pons) bei der Einführung eines hochmodernen, Lidar-gestützten dreidimensionalen Überwachungssystems.

Bowler Pons ist ein Spezialunternehmen für technologieorientierte, verbesserte elektronische Sicherheitssysteme für Hochsicherheitsanwendungen wie Eingangskontrollpunkte, Absperrungen, den Luftraum und andere geschützte Bereiche. Das Unternehmen mit Sitz in Maryland nutzt die aufschlussreichen Erkennungsfähigkeiten der MMT Vista-P-Sensoren von Cepton als eine von mehreren Erfassungsmodalitäten und hat nun ein kostengünstiges, hochgradig anpassungsfähiges 3D-Überwachungssystem auf den Markt gebracht, das Objekte genau erkennt, überwacht und klassifiziert, um relevante Situationen anhand von vordefinierten Bedrohungsmerkmalen, Verhaltensweisen und Regelwerken über ein einziges Fusions- und Analysesystem zu bewerten. Die Integration von Cepton Lidar behebt einige der wesentlichen Einschränkungen anderer Sensoren wie z. B. die fehlende 3D-Bilderfassung herkömmlicher Kameras, die Abhängigkeit von optimalen Lichtverhältnissen und die geringe räumliche Auflösung von Radarsensoren und bietet dem integrierten System eine verbesserte Erkennungs- und Klassifizierungsgenauigkeit dank der hochauflösenden 3D-Bildgebung durch Lidar mit eingebetteten Echtzeitinformationen zu Dimension, Position und Geschwindigkeit. Die Tatsache, dass die von den Lidar-Sensoren erfassten Informationen "anonym" (d. h. nicht personenbezogen oder identifizierend) sind, trägt zudem dazu bei, dass autonome Warnmeldungen schnell erstellt werden können. Dies wiederum verbessert die Reaktionszeit des Betreibers und schützt gleichzeitig die Privatsphäre des Einzelnen, wenn Anomalien erkannt werden und auf sie reagiert wird.

Mark Holmes, Mitbegründer und Managing Partner von Bowler Pons, sagte: "Die Lidar-Sensoren der Vista-P-Serie von Cepton vereinen eine hohe Auflösung und eine große Reichweite, so dass sie für bestimmte Anwendungen, die wir derzeit mit unseren Kunden erforschen, pro Kosteneinheit eine genauere Darstellung der tatsächlichen Umgebung und der relevanten Ziele bieten. Dank des direktionalen, nicht-rotierenden Lidar-Designs von Cepton lassen sich die Vista-P-Lidargeräte außerdem leicht in verschiedene Umgebungen und Anwendungsfälle integrieren. Dank unserer Zusammenarbeit mit Cepton sind wir in der Lage, kosteneffiziente Lidar-Sensoren in Bereichen einzusetzen, in denen unsere Kunden zwar kein 360-Rundum-Lidar benötigen, aber eine hochauflösende visuelle Erfassung der Umgebung und der darin ausgeübten Aktivitäten vorrangig ist.

"Auf der Grundlage intelligent verarbeiteter Lidar-Daten können unsere Lösungen eine Reihe kritischer Lücken schließen, die herkömmliche elektronische Sicherheitssysteme aufweisen. Erstens ermöglichen sie die Erkennung, Überwachung und Klassifizierung von Objekten in Echtzeit und in 3D. Zweitens ermöglichen sie es dem Benutzer, effektiv zwischen echten und falschen oder störenden Warnungen zu unterscheiden und die Signalgebung entsprechend anzupassen, was zu einer geringeren Überlastung des Bedienpersonals und der damit verbundenen mangelnden Sensibilität führt. Und zu guter Letzt ermöglichen ihre leistungsstarken integrierten Sensorsuiten umfangreiche Datenanalysen für mehrere Anwendungen gleichzeitig, einschließlich der Bereiche Zugangskontrolle, Durchsatzanalyse, Ressourcenplanung, Sicherheitsüberwachung, Belegungsmanagement, intelligente Versorgungssysteme und mehr.

"Anders als bei der Einführung einer neuen Technologie müssen unsere Kunden bei Lidar nicht zwangsläufig alles abreißen und ein neues System von Grund auf aufbauen. Stattdessen ermöglicht unsere Partnerschaft mit Cepton eine rasche Verbesserung bestehender und konventioneller Sicherheitssysteme durch die Integration von Lidar mit vorhandenen Video- und Wärmekameras, Radarsystemen und anderen 2D- oder Triple-Line-Erkennungsfunktionen über die fortschrittliche Analysesoftware von Bowler Pons."

Dr. Jun Pei, CEO von Cepton, sagte: "Sicherheitsanwendungen erfordern Präzision, Geschwindigkeit und Anpassbarkeit. Unsere intelligente Lidar-Lösung hilft Bowler Pons, diese Anforderungen zu erfüllen, indem sie nahtlos mit anderen Sensoren zusammenwirkt und ein vollständiges Bild des überwachten Raums liefert.

"Unsere Lidar-Sensoren basieren auf der von Cepton entwickelten MMT (Micro Motion Technology) und sind dank ihrer Leistungsfähigkeit, Zuverlässigkeit und Kosteneffizienz ideal für skalierbare Anwendungen geeignet. Ich freue mich, dass sie zur Erweiterung der Sicherheitslösung von Bowler Pons beigetragen haben, ohne die bestehenden Kernlösungen der Kunden nennenswert zu beeinträchtigen. Die Verbesserung der Sicherheit kritischer Infrastrukturen mit Lidar-Technologie kann einfacher sein, als man denkt, und wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Bowler Pons, um weitere Funktionen und Anwendungsfälle zu erkunden, in denen Lidar ein höheres Maß an Systemeffizienz, Genauigkeit und Automatisierung ermöglicht."

Über Cepton Technologies, Inc.

Cepton ist ein im Silicon Valley ansässiger innovativer Anbieter von Lidar-basierten Lösungen für die Bereiche Automotive (ADAS/AV), Smart Cities, Smart Spaces und smarte Industrieanwendungen. Mit der patentierten Micro Motion Technology (MMT) zielt Cepton darauf ab, die Lidar-Technologie zum Mainstream zu bringen und einen ausgewogenen Ansatz in Bezug auf Leistungsfähigkeit, Kosten und Zuverlässigkeit zu erreichen, während gleichzeitig skalierbare und intelligente 3D-Erfassungslösungen für alle Branchen möglich werden.

Cepton hat von einem führenden globalen OEM der Top-5-Automobilhersteller den bisher größten bekannten ADAS-Lidar-Serienproduktionspreis der Branche erhalten und arbeitet mit weiteren Top-10-OEMs zusammen.

Cepton wurde 2016 gegründet und wird von Branchenveteranen mit einer gemeinsamen jahrzehntelangen Erfahrung in einer breiten Palette fortschrittlicher Lidar- und Bildgebungstechnologien geführt. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Kommerzialisierung von leistungsstarken und qualitativ hochwertigen Lidar-Lösungen für den Massenmarkt. Cepton hat seinen Hauptsitz in San Jose, Kalifornien, und verfügt über eine Einrichtung zur Geschäftsentwicklung in Troy, Missouri, um die OEM- und Tier 1-Kunden im Großraum Detroit vor Ort zu unterstützen. Cepton ist auch in Deutschland, Kanada, Japan, Indien und China vertreten und bedient einen schnell wachsenden globalen Kundenstamm. Besuchen Sie www.cepton.com für weitere Informationen, und folgen Sie uns auf Twitter und LinkedIn.

Über Bowler Pons Solutions Consultants, LLC

Bowler Pons ist ein in den USA ansässiges, von Minderheiten gehaltenes, von Veteranen geführtes Kleinunternehmen (Veteran-Owned Small Business, VOSB) und ein von der SBA als "8(a) Small Disadvantaged Business" zertifiziertes Unternehmen für die Lösungsentwicklung und technische Beratung mit Fachkenntnissen in den Bereichen Technik, Forschung und Entwicklung, Cybersicherheit, Informationstechnologie sowie Programm- und Projektmanagement. Auf der Basis eines umfassenden Sicherheitsverständnisses, das von der Informations- und Netzwerksicherheit bis hin zum Design, der Entwicklung, der Integration und dem Support physischer Sicherheitstechnologien reicht, konzentriert sich Bowler Pons auf die Bereitstellung kundenspezifischer, integrierter technischer Lösungen, die die wichtigsten und aufkommenden Herausforderungen unserer Kunden angehen. Mit Hauptsitz in Annapolis, Maryland, und Mitarbeitern überall in den USA ist Bowler Pons ein schnell wachsendes Vordenkerunternehmen auf den Märkten für Hochsicherheits- und digitale Lösungen. Weitere Informationen über Bowler Pons finden Sie unter www.bowlerpons.com.

