Tech-Aktien und Wachstumsaktien fallen, weil die Zinsen am Kapitalmarkt steigen - so ist es aktuell überall zu lesen. In der Theorie ist der Zusammenhang einleuchtend. Doch gibt es mit Blick auf die historischen Daten des Aktienmarkts wirklich einen Zusammenhang? Es gibt ihn - aber nicht in der Art, wie du ihn dir vorstellst. Daraus können wir viel darüber lernen, wie der Aktienmarkt kurzfristig funktioniert. "Rationale" Begründungen werden oft vorgeschoben, doch in Wahrheit sind ganz andere Kräfte ...

