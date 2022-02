DGAP-News: Bloxxon AG / Schlagwort(e): Personalie/Kryptowährung / Blockchain

Bloxxon AG erweitert Asset Management Team - Kryptoexperte Frank Schwab als Senior Advisor (News mit Zusatzmaterial)



03.02.2022 / 09:04

P R E S S E M I T T E I L U N G Bloxxon baut Asset Management Team aus

Kryptoexperte Frank Schwab in beratender Funktion Berlin, 03. Februar 2022. Die Berliner Bloxxon AG erweitert ihr Asset Management Team. Ab sofort wird Banken- und Kryptoexperte Frank Schwab als Senior Advisor seine langjährige Erfahrung und Kompetenz, sein Netzwerk und seine Leidenschaft für Innovation in das sechsköpfige Asset Management Gremium um Bloxxon Vorstand Dr. Johannes Schmitt einbringen. Schwabs Schwerpunkt wird auf der Ausgestaltung und Erweiterung der Bloxxon Indizes (Core, Next11) liegen, auch wird er für ausgewählte institutionelle Kunden eine Rolle im Investment Committee ausüben. "Es gibt nur wenige Persönlichkeiten wie Frank Schwab, die so umfassend in der Finanzbranche eingebunden sind und eine wirkliche Verbindung zwischen dem klassischen Finanzbetrieb und den innovativen Entwicklungen im Krypto- und Blockchainsegment herstellen können", sagt Dr. Johannes Schmitt, Co-Vorstand der Bloxxon AG, erfreut. "Ich kenne die Köpfe hinter der Bloxxon schon länger und habe den Austausch immer als sehr bereichernd empfunden. Im Rahmen des Asset Management Teams wollen wir gemeinsam den digitalen Wandel der Finanzindustrie und im Vermögensmanagement zum Nutzen der Kunden vorantreiben", so Frank Schwab.



Über Frank Schwab

Frank Schwab ist Mitbegründer des Frankfurter FinTech Forum, Mitglied des Board of Directors der Gulf International Bank in Bahrain, Mitglied des Aufsichtsrats der Addiko Bank in Wien, Mitglied des Risk Advisory Committee bei PayU in Amsterdam und Investor in Kryptowährungen und europäische FinTech-Startups.

Zuvor war er Geschäftsführer der GIZS (paydirekt / Sparkassen), CEO der Fidor TecS AG, Chairman von Hufsy in Kopenhagen, Senior Advisor bei McKinsey & Company, Mitglied des Technology Advisory Board der Sberbank in Moskau und Director of Innovation bei der Deutschen Bank. Über die BLOXXON

Die Bloxxon AG bietet institutionellen Anlegern und Finanzdienstleistern Produktlösungen und API-Services für digitale Assets in den Kerngeschäftsfeldern Custody (Verwahrung von digitalen Assets), Tokenisierung (Emission digitaler Wertpapiere) und Asset Servicing (Trading, Reporting, Zugang zu Handelsplätzen). Mit eigenen Lizenzen für die Kryptoverwahrung, Anlagevermittlung und Finanzportfolioverwaltung ist die Bloxxon führender Crypto-as-a-Service Partner und One-stop-Shop für tokenisierte Wertpapieremissionen. Mit der Bloxxon Asset Management steht Banken, Investoren und Unternehmen eine professionelle Asset Management Einheit zur Verfügung, die einen einfachen Zugang zur Anlageklasse digitaler Vermögenswerte schafft. Renommierte Bankpartner wie Hauck & Aufhäuser und Emittenten wie die Invesdor AG vertrauen bereits auf die Leistungen der Bloxxon. Vermögenden Privatkunden bietet die Bloxxon AG über ihr Tochterunternehmen wevest Vermögensverwaltung AG Zugang zur regulierten Vermögensverwaltung mit Krypto Assets in Deutschland. Kontakt

Hanna Dudenhausen/ Head of PR/ Bloxxon AG/ Joachimsthaler Str. 30 / 10719 Berlin / Telefon +49 (0)30 3642 857-0 / h.dudenhausen@bloxxon.co / Zusatzmaterial zur Meldung:



Bild: https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=5540b7fe0eb8420e15caeba224b6811d

Bildunterschrift: Frank Schwab, Kryptoexperte



