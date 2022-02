Tesla muss in den USA über 50.000 seiner Elektroautos nachbessern, die mit der Beta-Software "Full Self-Driving (FSD)" ausgestattet sind. Der Grund: Die Software ermöglicht an Kreuzungen sogenannte rollende Stopps und hält den Wagen vor einem Stopp-Zeichen nicht vollständig an. Um einen klassischen Rückruf handelt es sich dabei freilich nicht: Tesla hat bereits damit begonnen, das Problem via Software-Update ...

Den vollständigen Artikel lesen ...