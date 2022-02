Mitte Februar bekommt das Vertriebsführungsteam der Fondsbank FFB ein neues Mitglied: Alexandra Weck wird Head of Adviser Distribution, arbeitet in dieser Funktion eng mit Peter Nonner zusammen und berichtet an Jan Schepanek. Alexandra Weck wird zum 15.02.2022 Head of Adviser Distribution bei der FFB und verantwortet die Vertriebsaktivitäten der Fondsbank in enger Zusammenarbeit mit Peter Nonner, der weiterhin die strategischen Kundenbeziehungen zu Vertriebspartnern verantwortet. Weck berichtet ...

Den vollständigen Artikel lesen ...