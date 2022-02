DJ PTA-News: NWN Nebenwerte Nachrichten AG: Aurubis - Mehr Glanz denn je - Umfassende Metallurgiekompetenz

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Frankfurt am Main, 03.02.2022 (pta011/03.02.2022/09:30) - Die Weltbevölkerung wächst rasant, und mit ihr der Anspruch auf Energie und Elektrifizierung, auf Mobilität und elektronische Vernetzung. Ohne Kupfer, das die Aurubis AG in großen Mengen produziert, läuft dabei wenig bis gar nichts. Auch kein Elektromotor. Dreistellige Kurse erscheinen fundamental gerechtfertigt.

Das abgelaufene Geschäftsjahr 2020/21 (30.09.) war nicht das mit der höchsten Kupferproduktion, wirtschaftlich aber das erfolgreichste Geschäftsjahr in der Unternehmensgeschichte. Die Erlöse stiegen auf EUR 15.1 (11.5) Mrd. im Hauptsegment Multimetall-Recycling, im kleineren Segment Custom Smelting & Products auf EUR 1.4 (1.1) Mrd. Insgesamt ergab sich eine Steigerung um 31 % auf EUR 16.3 (12.4) Mrd. Das operative Ergebnis vor Steuern schnellte um 60 % auf EUR 353 (221) Mio. hoch, setzte damit eine neue Bestmarke und übertraf auch die zuversichtliche Prognose. Kaum schlechter entwickelte sich mit einem Plus von 59 % das operative Konzernergebnis, das mit EUR 266 (167) Mio. das bisherige Rekordergebnis aus dem Jahr 2016/17 indes nur hauchdünn übertraf. Je Aktie waren das EUR 6.10 (3.73). Die Aktionäre profitieren von dieser hervorragenden Geschäftsentwicklung in Form einer vorgeschlagenen Dividendenerhöhung auf EUR 1.60 (1.30) je Aktie anlässlich der am 17.02.2022 stattfindenden virtuellen HV.

Für EUR 32.30 war die Aktie der Aurubis AG Mitte März 2020 zu haben - heute erscheint der Kurs wie aus einer anderen Welt. Denn die im Grunde banale Erkenntnis, dass die Ressourcen der Erde begrenzt sind, wirft ein Schlaglicht auf die Attraktivität aller Aktien der Roh- und Grundstoffindustrie. Die Hanseaten profitieren nicht allein von der anziehenden Nachfrage nach Kupfer, sondern auch von Preissteigerungen für andere Metalle. Sie machen sich durch ein Maximum an Recycling und langfristigen Lieferverträgen unabhängig von der Volatilität der Kupferpreise, gehen die CO2-Problematik entschlossen an und entwickeln innovative metallurgische Prozesse für immer komplexere Recyclingansprüche. Obendrein zahlen sie eine solide Dividende.

Der ausführliche Bericht über die Aurubis AG mit dem Vorstandsinterview wird in der Februar-Ausgabe des Nebenwerte-Journal veröffentlicht: www.nebenwerte-journal.de

