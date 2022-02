Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Gebannt achten die Akteure heute auf die Pressekonferenz der EZB-Präsidentin, so die Analysten der Helaba.Die Marktteilnehmer würden einen ersten Zinsschritt in Q4 dieses Jahres inzwischen einpreisen und weitere in Q1/2023 sowie den folgenden Quartalen.Der Rentenmarkt bleibe anfällig für Kursverluste, denn nicht nur die noch immer negative Realverzinsung sei ein Risiko, auch die Inflationserwartungen seien im historischen Vergleich noch gering. Zudem sei das technische Bild als belastend einzustufen. Nachdem in den letzten Tagen neue Kontrakttiefs - zuletzt bei 168,41 - markiert worden seien, könnten Rücksetzer bis 168,00 oder darunter nicht ausgeschlossen werden. Dazu bräuchte es heute aber sicherlich eines Impulses vonseiten der EZB, dass doch schon in diesem Jahr mit Zinserhöhungen zu rechnen wäre. ...

