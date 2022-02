Der erfahrene Asset- und Property-Manager kommt von DIC Asset AG in Frankfurt. Beim global tätigen Frankfurter Familienunternehmen soll er die Immobilienstrategie weiter entwickeln.

Mit Joachim von Bredow hat die Merz-Group einen erfahrenen Real-Estate-Manager für die Leitung des Bereichs Immobilien gewonnen. Von Bredow, der bereits zum 1. Januar 2022 seine Tätigkeit beim global tätigen Frankfurter Familienunternehmen aufgenommen hat, soll künftig die Immobilienstrategie gewinnbringend weiterentwickeln. In der neu geschaffenen Position bei Merz wird von Bredow direkt an den CEO Philip Burchard berichten. Joachim von Bredow ist der Stadt am Main stets verbunden geblieben. In Deutschlands ältester Privatbank, dem Frankfurter Bankhaus Metzler, begann er in den 1990er Jahren seine Karriere.

Joachim von Bredow, Geschäftsführer Merz Immobilien (Foto: Business Wire)

Aus der Asset-Management-Sparte der Metzler-Gruppe führte ihn sein Weg 2002 weiter zum Frankfurter Immobilienentwickler und Vermögensverwalter Karg Real Estate GmbH, wo er als Projektleiter erste Führungsverantwortung übernahm. Im Jahr 2005 wechselte von Bredow als Head of Investment zur DIC-Gruppe. Seit 2008 leitete er in der DIC Asset AG das Portfoliomanagement und war seit 2019 zusätzlich Geschäftsführer der DIC Onsite GmbH.

Phillip Burchard, CEO der Merz Group und Vorsitzender des Gesellschafterrates, freut sich, dass es gelungen ist, den erfolgreichen Immobilienexperten zu gewinnen: "Joachim von Bredow passt genau in unser Anforderungsprofil", sagt Burchard, "mit ihm wird es uns gelingen, unsere Immobilienstrategie mittel- und langfristig erfolgreich weiterzuentwickeln."

Diese Zuversicht teilt auch Michael Nick aus der Merz-Inhaberfamilie: "Joachim von Bredow wird die gesamte Wertschöpfungskette der Immobilien verantworten, über die Planung und Umsetzung der Anlagestrategie bis hin zu Akquisitionen und Verkäufen", sagt Nick, der dem Gesellschafterrat angehört, "und wir glauben, dass er mit seiner Expertise sehr erfolgreich das Real-Estate-Portfolio der Gruppe weiterentwickeln wird."

Über Merz

Die Merz Group ist ein weltweit agierendes, diversifiziertes Unternehmen mit Sitz in Frankfurt. Seine Innovationskraft, eine langfristige Perspektive und der Fokus auf profitablem Wachstum zeichnen das seit mehr als 110 Jahren in Familienbesitz befindliche Unternehmen aus. Zur Merz Group gehören die Geschäfte Merz Aesthetics, Merz Therapeutics, Merz Consumer Care, Merz Immobilien und Financial Investments. Das Unternehmen beschäftigt 3.396 Mitarbeiter in 28 Ländern weltweit. Weitere Informationen finden Sie unter: www.merz.de

