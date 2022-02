Madrid (ots/PRNewswire) -- Das spanische Nationale Krebsforschungszentrum (CNIO) eröffnete in Madrid eine Lottoannahmestelle, entwickelte Rubbellose und startete eine Außenkampagne, um die Bedeutung der Forschung im Kampf gegen die Krankheit hervorzuheben.- Anlässlich des Weltkrebstages und mit Botschaften wie "Es kann Ihr Leben verändern" oder "Einer von drei wird mit Sicherheit gewinnen" erklärt das CNIO eine Krankheit, die jeden dritten Spanier im Laufe seines Lebens treffen wird.- "CNIO Friends", die Initiative zur direkten Unterstützung der Rekrutierung von Forschern und zur Förderung des Verständnisses von Krebs.Krebs ist der häufigste Lotteriegewinn in Spanien, so das Spanische Nationale Krebsforschungszentrum (CNIO (https://www.cnio.es/)). Mit dieser starken Botschaft verdeutlicht der CNIO in seiner letzten Kampagne die Bedeutung der Forschung im Kampf gegen eine Krankheit, von der jeder dritte Spanier im Laufe seines Lebens betroffen sein wird.Botschaften wie "Es kann Ihr Leben verändern","Im Jahr 2021 haben 276,239 gewonnen" oder "Jeder Dritte wird sicher gewinnen" wurden an verschiedenen Stellen in Madrid angebracht, um auf den Wettbewerb aufmerksam zu machen CNIO (https://www.cnio.es/) auf die Arbeit des CNIO im Kampf gegen diese Zahlen aufmerksam zu machen. Um den Bedarf an Finanzmitteln zu decken, hat der CNIO auch eine eigene Lotterieverwaltung eröffnet.Die Lotterieverwaltung informiert die Besucher über die Initiative "CNIO Friends" (https://www.cnio.es/amigos-del-cnio/) die sich an diejenigen richtet, die direkt für die Rekrutierung von Nachwuchsforschern am Zentrum spenden möchten. Mit Hilfe von "Rubbellosen", die bei der spanischen Lotterie beliebt sind, können sich die Besucher mit einigen Daten über die Krankheit im Land vertraut machen. "Krebs ist eine echte Lotterie, und nur die Forschung kann uns retten. Das ist die Idee, die wir mit dieser Kampagne vermitteln wollen. Wir wissen, dass dies für viele Menschen, die die Krankheit hautnah miterlebt haben, schockierend sein kann", sagt María A. Blasco, wissenschaftliche Direktorin bei CNIO (https://www.cnio.es/)."Als eines der international renommiertesten Zentren ist es wichtig, dass die Menschen die Aktivitäten des CNIO kennenlernen und verstehen, wie wichtig Spenden sind, um sicherzustellen, dass unser Team weiter wächst, um diese Lotterie zu bekämpfen, die uns alle trifft", fügt Blasco hinzu.Die CNIO (https://www.cnio.es/) ist eine spanische Einrichtung, die sich der Erforschung, Diagnose und Behandlung von Krebs widmet. Sie wird von der Wissenschaftlerin Maria A. Blasco geleitet und zählt zu den 10 besten monographischen Krebsforschungszentren der Welt.ester.juan@truepr.esPressekontakte:Ester Juanester.juan@truepr.esTel. 625364120Original-Content von: The Spanish National Cancer Research Center (CNIO), übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/161331/5137394