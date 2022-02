Mainz (ots) -Sonntag, 20. März 2022, 20.15 UhrErstausstrahlungAus "Pufpaffs Happy Hour" wird "Till Reiners' Happy Hour": Der Kabarettist und Stand-up-Comedian Till Reiners übernimmt die Gastgeberrolle der satirischen Mix-Show in 3sat. Erstmals am Sonntag, 20. März 2022, 20.15 Uhr, wird der Berliner die Sendung aus der Kulturbrauerei im Prenzlauer Berg moderieren und Gäste aus allen Bereichen der satirischen Bühnenunterhaltung präsentieren. Für 2022 sind zehn Sendungen geplant sowie ein Best-of am 3satThementag "Kabarett & Comedy" zum Jahresende.Till Reiners, Jahrgang 1985, nahm schon während seines Politikstudiums erfolgreich an Poetry Slams teil. Seit seinem ersten Soloprogramm "Da bleibt uns nur die Wut" verbindet er Politsatire und moderne Stand-up-Comedy, ist auf der Bühne ebenso zu Hause wie in TV und Social Media. Regelmäßig tritt er in den ZDF-Sendungen "heute-show" und "Die Anstalt" auf und ist aktuell mit dem neuen Programm "Flamingos am Kotti" auf Tour.2022 ist Reiners-JahrIm März erhält Till Reiners den renommierten Deutschen Kleinkunstpreis in der Kategorie Stand-up-Comedy. 3sat zeigt die Aufzeichnung der Preisverleihung (6. März) am Sonntag, 13. März 2022, um 20.15 Uhr. Eine Woche später feiert der frisch gekürte Kabarettist und Comedian dann seine Premiere in der "Happy Hour". "Wir freuen uns sehr, Till Reiners als Gastgeber für unsere liebste Satire-Show gewonnen zu haben", so 3sat-Koordinatorin Natalie Müller-Elmau. "Er vertritt die junge Kabarett-Generation wie kaum ein Zweiter und steht für das Versprechen der Sendung, Stars mit Newcomern zu vereinen, die Vielfalt der Szene abzubilden und für künstlerische Überraschungen zu sorgen."Der künftige Moderator zu seiner neuen Aufgabe: "Das letzte Mal, als ich mich so gefreut habe über etwas, habe ich ein ferngesteuertes Auto geschenkt bekommen. Und da war ich erst 32! 3sat hat mit der Entscheidung für mich einen mittelalten Mann sehr glücklich gemacht. Ab Sendung eins versuche ich jetzt, den Zuschauerinnen und Zuschauern etwas von diesem Glück zurückzugeben in Form von Deluxe-Unterhaltung, die überrascht. Politisch, persönlich oder absurd, man weiß nie, was einen erwartet! Erst, wenn unser Publikum vor Begeisterung eine Erhöhung der Rundfunkgebühren fordert, ist mein Job getan."Weitere SendetermineSonntag, 24. April 2022, 20.15 UhrSonntag, 22. Mai 2022, 20.15 UhrDie Sendungen sind jeweils ab Sendedatum ein Jahr lang in der 3satMediathek abrufbar.Ansprechpartnerin: Jessica Zobel, Telefon: 06131 - 70-16293;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF-Kommunikation, Telefon: 06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/tillreinershappyhourInterview mit Till Reiners im 3sat-Pressetreff: https://pressetreff.3sat.de/programm/dossier/mappe/zeige/Special/die-sendung-ist-die-buehne-auf-der-ich-ueberraschen-will3sat - das Programm von ZDF, ORF, SRG und ARDPressekontakt:Zweites Deutsches FernsehenHA Kommunikation/3sat PresseTelefon: +49 - (0)6131 - 70-12121Original-Content von: 3sat, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6348/5137387