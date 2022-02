Allianz-Calls mit 95% Chance bei Kursanstieg auf 235 Euro

Die Allianz-Aktie (ISIN: DE0008404005) setzte sich vom durch Rechtsprobleme in den USA verursachten 12-Monatstief bei 182,52 Euro vom 20.9.21 in den vergangenen Monaten deutlich nach oben hin ab. Nach dem freundlichen Start in das Jahr 2022 überwand die Aktie sogar kurzfristig die Marke von 230 Euro.

Da das Interesse an der europäischen Versicherungsbranche gestiegen sei, bekräftigten Experten der Berenberg Bank in einer neuen Analyse mit einem Kursziel von 269 Euro ihre Kaufempfehlung für die Allianz-Aktie. Kann die Versicherungsaktie, die bei der Erstellung dieses Beitrages bei 227 Euro gehandelt wurde, das alte Hoch überwinden und danach auf ihrem Weg zum hohen Kursziel zumindest auf 235 Euro zulegen, dann wird sich eine Investition in Long-Hebelprodukte lohnen.

Call-Optionsschein mit Strike bei 225 Euro

Der kurz laufende DZ Bank-Call-Optionsschein auf die Allianz-Aktie mit Basispreis 225 Euro, Bewertungstag 18.3.22, BV 0,1, ISIN: DE000DFH1DJ4, wurde beim Allianz-Aktienkurs von 227,00 Euro mit 0,73 - 0,75 Euro gehandelt.

Gelingt dem Aktienkurs innerhalb des nächsten Monats der Anstieg auf 235 Euro, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 1,06 Euro (+41 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 220,189 Euro

Der UBS-Open End Turbo-Call auf die Allianz-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 220,189 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000UH7XHS0, wurde beim Allianz-Kurs von 227,00 Euro mit 0,75 - 0,76 Euro taxiert.

Wenn die Allianz-Aktie auf 235 Euro ansteigt, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls auf 1,48 Euro (+95 Prozent) erhöhen - sofern die Allianz-Aktie nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 215,103 Euro

Der HSBC-Open End Turbo-Call auf die Allianz-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 215,103 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000HG063A4, wurde beim Allianz-Kurs von 227,00 Euro mit 1,27 - 1,30 Euro quotiert.

Bei einem Kursanstieg der Allianz-Aktie auf 235 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls bei 1,98 Euro (+52 Prozent) befinden.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Allianz-Aktien oder von Hebelprodukten auf Allianz-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: hebelprodukte.de