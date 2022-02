Unterföhring (ots) -"Ein Schaumbad mit zwei Unbekannten": Beim neuen Podcast "Endlich normale Leute" von und mit Ariana Baborie und Till Reiners treffen zwei der erfolgreichsten Podcast-First-Mover Deutschlands erstmals aufeinander. "Mit 'Endlich normale Leute' erschaffen wir einen Podcast, in dem wir uns mit dem Erlebnispark Mensch mit all seinen Facetten beschäftigen. Skurrile Begegnungen, Merkwürdigkeiten von anderen und uns selbst, seltsame Gewohnheiten, die wir alle teilen - wenn man sowieso schon Mensch ist, kann man auch über Menschen reden", sagt Ariana Baborie.Till Reiners: "Ich freue mich, gemeinsam mit Ariana sämtlichen Fragen des Lebens auf den Grund zu gehen. Für mich ist unser Podcast wie ein Schaumbad mit zwei Unbekannten, die man nicht mehr gehen lassen möchte. Endlich normale Leute."In "Endlich normale Leute" sprechen Ariana Baborie und Till Reiners über skurrile Begegnungen, Merkwürdigkeiten von anderen und sich selbst - und über zwischenmenschliche Hürden. Immer im Mittelpunkt: der Mensch in all seinen Facetten - durchweg authentisch und unterhaltsam. Der Podcast ist ab heute auf allen Audio-Plattformen verfügbar. "Endlich normale Leute" wird produziert und vermarktet von Seven.One Audio, der Audio-Tochter der Seven.One Entertainment Group, und über die Sender und Social-Media-Plattformen der Gruppe mit einer großen Kampagne begleitet.Im Werbemarkt findet der Podcast bereits vor seiner Premiere großen Anklang: Vor allem die Kombination aus weiblichem und männlichem Host ist für Werbekunden attraktiv. Hauptsponsor von "Endlich normale Leute" ist das Telekommunikationsunternehmen Telefónica mit der Marke o2. Schon vor dem offiziellen Start sorgt "Endlich normale Leute" für mächtig Wirbel auf den Audio-Plattformen und steigt mit dem Ankündigungstrailer direkt auf Platz 1 der Podcast-Charts von Spotify und Apple ein.Über Ariana Baborie und Till ReinersDie beiden Hosts von "Endlich normale Leute" gehören zu den echten Größen im deutschen Podcast-Business. Ariana Baborie zeigt als Podcasterin, Comedienne und Moderatorin und vor allem in den sozialen Medien ihr Talent für Entertainment und Wortwitz. Der gemeinsame Podcast mit Laura Larsson, "Herrengedeck", schaffte es 2019 in die Top 5 der meistgestreamten Podcasts weltweit und brachte ihr 2020 den deutschen Comedypreis ein. Till Reiners ist ein deutscher Comedian, der mit seinen beiden Podcasts "Talk ohne Gast" und "Jokes" zu den deutschen Podcast-Urgesteinen gehört. Er ist außerdem ein gerngesehener Gast in satirischen TV-Formaten wie der "heute-show".Die Seven.One Audio vereint als Dachmarke der Seven.One Entertainment Group die Geschäftsbereiche Podcastproduktion und Podcastvermarktung. Die Seven.One Entertainment Group ist eine 100-prozentige Tochter der ProSiebenSat.1 Media SE. Seit Oktober 2020 vereint die smarte Entertainment-Company alle Sendermarken der Gruppe sowie das Content-, Digital-, Distributions- und Vermarktungsgeschäft unter einem Dach. Die Seven.One Entertainment Group gilt als Innovationstreiber im AdTech-Bereich und steht für starke Content-Marken, die jede:r in Deutschland kennt - und das auf allen Plattformen.Pressekontakt:Eva GradlCommunications & PRStrategy, Digital & SalesSeven.One Entertainment Groupphone: +49 151 / 44165054email: eva.gradl@seven.oneMedienallee 7 - 85774 Unterföhringhttps://www.sevenonemedia.de/digital/audio/podcastSeven.One AudioEin Geschäftsbereich derSeven.One Entertainment Group GmbHOriginal-Content von: Seven.One Entertainment Group, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/148123/5137417