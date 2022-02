Unterföhring (ots) -Genau die richtige Zeit, um Danke zu sagen: In der neuen SAT.1-Show "Quiz für Dich" bedankt sich Moderator Jörg Pilawa ab 9. März 2022, mittwochs um 20:15 Uhr, bei außergewöhnlichen Menschen auf besondere Weise - und überrascht sie mit Geldgewinnen, die glücklich machen."In Deutschland engagieren sich mehr als 16 Millionen Menschen ehrenamtlich. Dazu kommen Viele, die durch einen Schicksalsschlag eine neue Lebenssituation meistern müssen oder sich aufopfernd um andere kümmern. Sie alle bekommen viel zu wenig Wertschätzung. In 'Quiz für Dich' spielen wir genau für diese Menschen", erklärt Moderator Jörg Pilawa die neue SAT.1-Show.Besondere Menschen verdienen eine besondere AnerkennungIn "Quiz für Dich" spielen zunächst zwei Promi-Duos im Studio bei Quizmaster Jörg Pilawa um möglichst viel Geld. Der Clou: Der/Die Kandidat:in ahnt nichts. Während die Stars im Studio versuchen, alle Quizfragen richtig zu beantworten und die Gewinnsumme gemeinsam in die Höhe treiben, sitzt der/die potenzielle Sieger:in zum gemütlichen Plausch bei einer eingeweihten Freund:in zu Hause. Erst wenn die Gewinnsumme feststeht, erscheint plötzlich Jörg Pilawa auf dem Bildschirm des Gastgebers und überrascht den/die Kandidat:in mit dem verdienten Geldsegen."Quiz für Dich" wird produziert von der Herr P. GmbH und kommt aus der Fernseh-Werkstatt von John de Mol (Original: "Deze quiz is voor jou")"Quiz für Dich" mit Jörg Pilawa - ab 9. März 2022, mittwochs um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf JoynSAT.1Ein Unternehmen der Seven.One Entertainment Group GmbHPressekontakt:Petra Dandl, Katrin DietzCommunications & PRShow & Comedyphone: +49 (0) 89 95 07 -1169, -1154email: petra.dandl@seven.one, katrin.dietz@seven.onePhoto Production & EditingStephanie Bruchnerphone: +49 (0) 89 95 07 -1166email: stephanie.bruchner@seven.oneOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6708/5137445