Die Ständige Impfkommission (Stiko) hat sich für eine zweite Corona-Auffrischimpfung für gesundheitlich besonders gefährdete und exponierte Gruppen ausgesprochen. Zudem hat sie auch eine Empfehlung für Novavax erteilt.Für Menschen ab 70 Jahren, Menschen in Pflegeeinrichtungen, Menschen mit Immunschwäche sowie Beschäftigte in medizinischen und Pflegeeinrichtungen soll es eine zweite Boosterimpfung geben. Das teilte das Expertengremium am Donnerstag mit. Ein Beschlussentwurf sei zur Abstimmung an ...

