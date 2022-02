Linz (www.anleihencheck.de) - Wenig überraschend steigen die Preise weiter, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Die Teuerungsrate in Österreich sei im Januar von 4,6 auf 5,1% angestiegen und markiere damit den höchsten Wert seit 38 Jahren! Auf EU-Ebene liege die Schätzung der Verbraucherpreise bei 5,1% - dies sei der höchste Wert seit Einführung des Euro im Jahr 1999 und liege deutlich über der Prognose von 4,4%. Aktuell sei der größte Preistreiber die Energiekomponente, die sich um fast 30% im Jahresvergleich gesteigert habe. Elektroartikel hätten sich durch den Chipmangel teilweise bis zu 20% verteuert. ...

