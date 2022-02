Original-Research: CeoTronics AG - von BankM AG



Einstufung von BankM AG zu CeoTronics AG



Unternehmen: CeoTronics AG

ISIN: DE0005407407



Anlass der Studie: Halbjahresbericht 2021/22, Kurzanalyse Empfehlung: Kaufen

seit: 03.02.2022

Kursziel: EUR 6,53

Kursziel auf Sicht von: 12 Monate

Letzte Ratingänderung: Keine

Analyst: Daniel Grossjohann und Dr. Roger Becker



Rekordumsatz in herausforderndem Umfeld



Die CeoTronics AG (ISIN DE0005407407, Basic Board, CEK GY) hat die vorläufig vermeldeten Halbjahres-Kennzahlen bestätigt bzw. im Umsatz sogar leicht übertroffen. Mit dem Rekordumsatz von EUR 15,17 Mio. (+6,6%) ging ein starker Auftragseingang von EUR 15,1 Mio. (+40%) einher. Der Auftragsbestand liegt bei weiterhin komfortablen EUR 17,1 Mio. (Vj. EUR 19 Mio.), der Rückgang war erwartet. EBIT und Konzernergebnis (nach Steuern) erreichten mit EUR 2,5 Mio. (+4,5%) bzw. EUR 1,8 Mio. (+15,4%) ein hohes Niveau. Wir gehen davon aus, dass H2 21/22 in Bezug auf die erzielbaren Margen schwächer ausfallen wird. Unsere Umsatzerwartung heben wir an. Mit einem 2021/22e KGV von 14,5 (Peer Group Median 2022e: 27,1) ist die CeoTronics-Aktie ein attraktives Investment, zumal die Gesellschaft die aktionärsfreundliche Dividendenpolitik fortsetzen dürfte (Dividendenrendite 21/22e: 3,6%).

Die Gleichgewichtung unserer aktualisierten DCF- und Peer Group-Analyse resultiert in einem Fairen Wert von EUR 6,53.



