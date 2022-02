In Zeiten der Pandemie stiegen die Umsatzzahlen der Online-Casinos ein weiteres Mal an. Auch der Konzern 888 Holdings durfte sich im Jahr 2021 über deutliche Umsatzsteigerungen freuen. Für die Zukunft sieht es für das Unternehmen ebenfalls rosig aus. Wir haben uns angesehen, was sich in letzter Zeit auf dem Online-Glücksspielmarkt getan hat. Umsatzzahlen bei 888 Holdings stiegen Die globale Pandemie resultierte in einer noch größeren Nachfrage nach Online-Casinos. Die Branche boomt bereits seit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...