Ist jetzt der richtige Zeitpunkt, um Bitcoin zu kaufen? Das sagt der Experte

Nun springt der digitale Währungsmarkt in der vergangenen Woche wieder deutlich an. Bitcoin steigt um 8 Prozent in sieben Tagen, Altcoins legen mitunter noch stärker zu. Das Momentum wird wieder bullisch und der Crypto-Fear-and-Greed-Index nähert sich wieder dem Bereich der Gier. Dennoch sehen wir zuletzt eine gesunde Abkühlung. Von dem überhitzten Markt Ende 2024 sind wir weit entfernt. Das Sentiment scheint gesund, um eine nachhaltige Aufwärtsbewegung zu ermöglichen.

Doch ist jetzt der richtige Zeitpunkt, um Bitcoin zu kaufen?

Jetzt Bitcoin kaufen? Experte bleibt bullisch

Der folgende Experte sieht in Bitcoin weiterhin großes Potenzial. Dieser betont, dass die jüngste Stabilisierung des Preises ein Zeichen für zunehmendes Vertrauen sei, insbesondere angesichts globaler wirtschaftlicher Unsicherheiten. Die Nachfrage nach Bitcoin als Wertspeicher steigt, während das Angebot durch das Halving 2024 weiter verknappt wurde. Zuletzt gab es die Kurserholung, mit einem validen Schlusskurs über 100.000 US-Dollar. Darauf basierend bewege sich Bitcoin entsprechend eines technischen Ansatzes auf ein neues Allhzeithoch zu, das Ende Januar erreicht werden könnte.

Zuletzt kehrte der Bitcoin nach einem bärischen Fakeout in die etablierte Seitwärtsrange zurück, die bis dato seit November 2024 nur einmal für das Allzeithoch verlassen wurde. Markttechnisch wäre es für Bitcoin-Bullen nun wünschenswert, den eingezeichneten Widerstand zu überwinden und hier deutlich über 103.000 US-Dollar zu schließen. Sollte dies gelingen, wäre eine schnelle Rallye in Richtung Allzeithoch und auch 110.000 US-Dollar indiziert.

Miles Deutscher bewertet den Bitcoin-Status ebenfalls dergestalt: Der erste Schritt war das Durchbrechen des Range-Hochs. Für einen bestätigten Aufwärtstrend muss jedoch das vorherige Hoch bei 102.500 US-Dollar überschritten werden. Andernfalls drohe eine Rückkehr in die volatile Seitwärtsbewegung. Der Analyst sieht die Amtseinführung von Trump als möglichen entscheidenden Katalysator, um den nötigen Impuls für den Durchbruch zu liefern. Denn in nur drei Tagen steht die Amtseinführung in den USA an, womit die implizite Volatilität wieder ansteigt.

Clearing range high was step 1, but we still need to clear the previous high at $102,500 to confirm a new uptrend.



If not, likely we go back into the range and chop a bit more.



Trump inauguration obviously the biggest catalyst to trigger velocity to help us break. pic.twitter.com/Pz6nfk1d9B - Miles Deutscher (@milesdeutscher) January 17, 2025

Krypto-Tipp: Meme Index macht Meme-Coins noch attraktiver

Meme-Coins bleiben im Jahr 2025 ebenfalls beliebt und könnten einen neuen Boom erleben. Das möchte auch das folgende neue Projekt nutzen und noch antreiben. Meme Index könnte nämlich die Attraktivität von Meme-Coins erheblich steigern, indem das Projekt eine einfache und diversifizierte Möglichkeit bietet, in die spekulativen Vermögenswerte zu investieren. Durch die Struktur der Indizes, die verschiedene Risikoprofile abdecken, werden sowohl Anfänger als auch erfahrene Anleger angesprochen. Dass bereits über 2,5 Millionen US-Dollar in wenigen Tagen im Presale gesammelt wurden, zeigt das Interesse. Wer risikoaffin über Bitcoin diversifizieren möchte, könnte hier fündig werden.

Meme Index bietet Anlegern die Möglichkeit, diversifiziert und effizient in verschiedene Meme-Coins zu investieren. Das Konzept basiert auf einer Sammlung von Indizes, die auf spezifische Risikoprofile abgestimmt sind. Dazu zählen etablierte Coins, wachstumsstarke Projekte, spekulative Trends und riskantere Token. Der MEMEX-Token dient dabei als zentraler Zugangsschlüssel zu den einzelnen Indizes. Durch die breite Streuung des Kapitals wird das Risiko einzelner Investitionen reduziert, während gleichzeitig die Möglichkeit besteht, von unterschiedlichen Marktsegmenten zu profitieren.

Zum Presale von Meme Index

Eine spannende Facette des Meme Index ist die dezentrale Governance. MEMEX-Halter haben nicht nur Zugang zu den Indizes, sondern können aktiv an der Weiterentwicklung des Projekts teilnehmen. Diese stimmen darüber ab, welche neuen Coins in die Indizes aufgenommen werden und können Vorschläge für Änderungen einreichen. Dies stellt sicher, dass der Index immer dynamisch bleibt und sich an die neuesten Trends und Präferenzen der Anleger anpasst.

Alle Funktionen, vom Staking bis zur Governance, werden über geprüfte Smart Contracts abgewickelt. Dies garantiert Transparenz und Sicherheit für alle Nutzer. Aktuell befindet sich der MEMEX Token im Presale, was für frühe Anleger attraktive Einstiegsmöglichkeiten schafft. Der Preis steigt kontinuierlich, sodass bis zur Preiserhöhung morgen noch weitere Buchgewinne aufgebaut werden können. Über die Website können Zahlungen in ETH, USDT oder BNB abgewickelt werden.

Zum Presale von Meme Index

