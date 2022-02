Der Entsorger Alba hat die Entsorgungsservice Ackermann GmbH & Co KG (ESA) in Nattheim bei Heidenheim erworben. Die Berliner weiten damit ihr Angebot für die Behandlung von Sonderabfällen in Süddeutschland erheblich aus, heißt es in einer Mitteilung des Unternehmens. ESA ist ein Verwertungsspezialist für flüssige Sonderabfälle wie verbrauchte Kühlschmierstoffe, industrielles Wasch- und Reinigungswasser ...

