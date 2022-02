Berlin/Köln (ots) -+++ 22. Titel in 33 Jahren Partnerschaft - elf Mal Pokalsieger, zehn Mal deutscher Meister, ein Mal Korac-Cup-ChampionTitelsponsor ALBA und Hauptsponsor sowie Umweltpartner Interseroh+ gratulieren dem ALBA BERLIN Basketballteam zum Pokalsieg 2022! Mit diesem elften Titel sind die "Albatrosse" alleinige Rekord-Pokalsieger der deutschen Basketball-Bundesliga. In einem hart umkämpften Finale hatte die Mannschaft um KapitänLuke Sikma am Sonntagnachmittag die Hakro Merlins Crailsheim mit 86:76 bezwungen."Wir können stolz sein auf unsere Mannschaft", sagte Dr. Eric Schweitzer, CEO und Eigentümer des Umweltdienstleisters ALBA. "Teamgeist, Einsatzbereitschaft, ein gutes Zusammenspiel - beim Basketball ist das wie in unserem Unternehmen die Grundlage für den Erfolg." Auch Markus Müller-Drexel, Vorsitzender der Geschäftsführung der Recycling-Allianz Interseroh+, sieht Parallelen zum eigenen Unternehmen: "Nachhaltigkeit ist der Schlüssel, im Sport wie in der Wirtschaft. Interseroh+ schließt Wertstoffkreisläufe beim Verpackungsrecycling und sichert damit Nachhaltigkeit und Klimaschutz. ALBA BERLIN hat etliche Spieler aus der eigenen Jugendarbeit in der Siegermannschaft - das ist Nachhaltigkeit. Mit dem Rekord-Titel hat sich auch bei den ALBA-Basketballern ein Kreis geschlossen."Zuletzt hatte ALBA BERLIN den Titel im Jahr 2020 geholt; der erste Pokalsieg gelang bereits 1997. Für Cheftrainer Israel Gonzales war der Rekord gleichzeitig eine Premiere: Seit dieser Saison ist er für die Mannschaft verantwortlich und kann gleich einen Titel vorweisen. Viel Zeit zum Feiern bleibt der Profimannschaft indes nicht. Bereits am Donnerstagabend muss sie wieder in der Euroleague aufs Parkett, beim französischen Vertreter Asvel Vielleurbanne.Über ALBA:ALBA ist einer der führenden Umweltdienstleister und Rohstoffversorger in Europa. Mit seinen Geschäftsbereichen erzielt das Unternehmen jährlich einen Umsatz von rund1 Milliarde Euro (2020) und beschäftigten insgesamt 5.400 Mitarbeiter*innen (12/2021). Weitere Informationen zu ALBA finden Sie unter www.alba.info.Über Interseroh+:Interseroh+ ist die Recycling-Allianz des Umweltdienstleisters Interseroh. Das Angebot der Interseroh+ GmbH richtet sich an alle Unternehmen, die nicht nur ihre gesetzliche Pflicht zur Verpackungslizenzierung erfüllen wollen, sondern selbst Verantwortung für das Schließen von Recycling- und Rohstoffkreisläufen übernehmen möchten. Sie können auf Wunsch als stille Beteiligte bei der Neugründung einsteigen. Weitere Informationen zu Interseroh+ finden Sie unter www.interseroh.plus.Bitte beachten Sie auch das Onlineportal von ALBA und Interseroh mit Informationen rund um die Themen Rohstoffe und Recycling: www.recyclingnews.de (http://www.recyclingnews.info).Das anliegende Foto ist unter der Quellenangabe "Philipp Sommer" frei verwendbar.Fragen und Antworten rund um richtige Abfalltrennung und Recycling finden Sie unterwww.mülltrennung-wirkt.de.Pressekontakt:Henning KrumreyLeiter Unternehmenskommunikation & PolitikTel.: +49 30 35182-5050 oder +49 151 14659008Henning.Krumrey@albagroup.deOriginal-Content von: ALBA Group plc & Co. KG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/53085/5153824