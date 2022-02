Unterföhring (ots) -Einmalige Gelegenheit für alle Fans: Manu und Konny Reimann beantworten ihre Fragen höchst persönlich live aus Hawaii. Kabel Eins lädt dafür zum virtuellen Treffen mit Deutschlands beliebtesten Auswanderern am 6. Februar 2022 ein. "K1 Magazin"-Moderatorin Madita van Hülsen führt ab 21:45 Uhr durch das interaktive Live-Event auf kabeleins.de und der Facebook-Seite des Senders. Die Fragen können bereits im Vorfeld oder auch live während des Streams an die Reimanns gestellt werden. Alle Informationen zu dem Meet & Greet gibt es hier (https://www.kabeleins.de/tv/willkommen-bei-den-reimanns/willkommen-bei-den-reimanns-triff-manu-und-konny-beim-virtuellen-meet-greet-100032).Zuvor steigt ab 20:15 Uhr das Staffelfinale von "Willkommen bei den Reimanns" bei Kabel Eins. Konny gibt beim Projekt "Traum-Pool" noch einmal alles für sein Engelchen Manu. Für den 50-Quadratmeter-Pool muss eine riesige Grube ausgehoben werden. Schwerstarbeit für Mann und Maschine! Außerdem hat Tochter Janina ihren Besuch angekündigt. Schaffen es Manu und Konny, den Pool fertigzustellen, bevor sie mit ihrer Familie eintrifft?Endlich zuhause! Die Reimanns sind in ihrer neuen TV-Heimat sehr gut angekommen. Die Premierenstaffel von "Willkommen bei den Reimanns" steigerte sich bis zu einem Höchstwert von 6,9 Prozent Marktanteil (Z. 14-49 J.). Im Laufe des Jahres geht es mit neuen Folgen weiter."Willkommen bei den Reimanns" am 6. Februar 2022 um 20:15 Uhr bei Kabel Eins und auf Joyn. Das Live-Event ab 21:45 Uhr auf kabeleins.de und der Facebook-Seite (https://www.facebook.com/events/1141264336677601) des Senders.Basis: Marktstandard TV, Quelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE | Seven.One Entertainment Group | Business Intelligence; Erstellt: 03.02.2022 (endgültig gewichtet)Pressekontakt:Andrea Specht & Alfred WurmCommunications & PRNews, Sports, Factual & Fictionphone: +49 (0) 89 95 07 - 8922 / - 1125email: andrea.specht@seven.one, alfred.wurm@seven.onePhoto Production & EditingStephanie Bruchnerphone: +49 (0) 89 95 07 - 1166email: stephanie.bruchner@seven.oneOriginal-Content von: Kabel Eins, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7841/5137521