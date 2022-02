Dass Nischen-Creator Francis Bourgeois ausgerechnet in einer Kampagne der Luxusmarke Gucci landet, ist ein paar Gedanken zur sich wandelnden Authentizität wert. Ja, das Wort Authentizität hängt den meisten Marketer:innen wahrscheinlich zum Halse raus, meistens ist ohnehin unklar, was damit genau gemeint ist. Es gab in der letzten Zeit allerdings zwei Werbekampagnen, die das Thema mal wieder in den Vordergrund spielen. Denn: Sie drehen sich beide um Tiktok-Influencer. Der eine schaut Züge an, der andere ist vor allem mit einer Geste berühmt geworden....

Den vollständigen Artikel lesen ...