Original-Research: Masterflex SE - von Montega AG



Einstufung von Montega AG zu Masterflex SE



Unternehmen: Masterflex SE

ISIN: DE0005492938



Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Kaufen

seit: 03.02.2022

Kursziel: 10,50

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Nicolas Gruschka



Preview Q4: Erfolgreiches Schlussquartal dürfte Rückkehr auf den Wachstumspfad besiegeln - Aktie deutlich unterbewertet

Masterflex wird planmäßig am 31. März den Geschäftsbericht für 2021 vorlegen. Dieser dürfte die vom Management in Aussicht gestellte Rückkehr auf den Wachstumspfad bei gleichzeitiger Margensteigerung bestätigen. Der Newsflow wird u.E. somit positiv bleiben. Mit Blick auf das derzeitige Bewertungsniveau halten wir die Aktie für unverändert attraktiv.

Guidance dürfte am oberen Ende erreicht worden sein: Wir erwarten, dass Masterflex seine unterjährig angehobene Guidance am oberen Ende erreicht hat (Umsatz: 76-78 Mio. Euro; operatives EBIT: > 5,1 Mio. Euro). Demnach prognostizieren wir für Q4 einen Konzernerlös von 17,9 Mio. Euro, was ein Wachstum von 11,2% yoy impliziert und zu einem Gesamtjahresniveau von 77,5 Mio. Euro (+7,8% yoy) führt. Neben der anhaltend erfreulichen Nachfrage insbesondere in den klassischen Industriebereichen wie dem Automotive-Sektor und dem Maschinenbau dürfte sich auch die auf die Luftfahrtindustrie spezialisierte Tochtergesellschaft 'Matzen & Timm' weiter erholt und im Vergleich zu den Vorquartalen eine höhere Produktionsleistung aufgewiesen haben.



Zudem dürfte sich das EBIT im saisonal margenschwachen Schlussquartal gegenüber dem Vorjahr (-0,4 Mio. Euro) spürbar verbessert haben und einen marginal positiven Beitrag liefern. Auf Gesamtjahresebene würde sich hieraus eine substanzielle Steigerung des EBITs um 146,6% yoy auf 5,8 Mio. Euro ergeben (Marge: 7,4%, +420 BP yoy), was neben der höheren Erlösbasis und daraus resultierender Skaleneffekte maßgeblich auf die erfolgreiche Umsetzung der vom Management in 2019 eingeleiteten und inzwischen weitgehend abgeschlossenen Effizienzmaßnahmen zurückzuführen ist.

Medizintechnik dürfte weitere Wachstumsimpulse liefern: Als Nischenanbieter für Hightech-Schlauch- und -Verbindungslösungen hat sich Masterflex in attraktiven Zielmärkten wie u.a. dem Medizintechnikbereich positioniert. Vor dem Hintergrund des für diesen Sektor prognostizierten Wachstums in den nächsten Jahren (CAGR 2021-2025: +6,3%; Quelle: Frost & Sullivan) sollte die Nachfrage von Kunden aus der Medizintechnik auch langfristig als Wachstumstreiber fungieren. Insbesondere in diesem Jahr dürften hier im Anschluss an eine beruhigte Corona-Situation deutliche Nachholeffekte verzeichnet werden, was als Katalysator für das von uns avisierte zweistellige Wachstum dienen würde.



Kursniveau bietet attraktive Gelegenheit: Unter Berücksichtigung der unverändert aussichtsreichen Wachstumschancen sowie der in Aussicht gestellten Margenausweitung im Rahmen des 'Back-to-Double-Digit'-Programms (EBIT-Marge 2022: > 10%) weist die Aktie infolge der seit dem vergangenen Mai verzeichneten Konsolidierung u.E. eine deutliche Unterbewertung auf. Demnach impliziert das derzeitige Kursniveau auf Basis unserer Prognosen für das Jahr 2023 ein KGV von lediglich 9,4x.

Fazit: Masterflex ist im abgelaufenen Geschäftsjahr die Rückkehr auf den Wachstumspfad gelungen. Dies verdeutlicht, dass der 'Corona-Dämpfer' in 2020 nur temporärer Natur war und die Perspektiven unverändert positiv sind. Wir bestätigen das Rating und Kursziel.







