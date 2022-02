Am deutschen Aktienmarkt dominieren am Donnerstag die roten Vorzeichen. Positive Ausnahme ist hier die Deutsche Telekom, die mit einem Kursplus von rund drei Prozent die DAX-Gewinnerliste anführt. Aus technischer Sicht ergeben sich durch diesen Kurssprung gleich mehrere Kaufsignale.Die T-Aktie profitiert von einem starken Ausblick der Tochter T-Mobile US (DER AKTIONÄR berichtete). Mit dem Anstieg am Donnerstag überwindet der DAX-Konzern nicht nur die 200-Tage-Linie bei 17,05 Euro, sondern auch das ...

