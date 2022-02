Der UK100 wurde in letzter Zeit in einem stetigen Aufwärtstrend gehandelt. Die Volatilität könnte am Nachmittag bei zwei mit Spannung erwarteten geldpolitischen Sitzungen zunehmen: Von der Bank of England und der Europäischen Zentralbank. Die Anleger erwarten, dass die britische Zentralbank eine Zinserhöhung um 25 Basispunkte ankündigen wird, und werden nach Hinweisen auf die Zukunft des 875 Milliarden Pfund schweren QE-Programms Ausschau halten. Derzeit nähert sich der britische Aktienindex der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...