Weiterstadt (ots) -› Zwei Elektromotoren erzielen kombinierte Leistung von 220 kW(1) (299 PS)› Dynamische Fahrleistungen: 460 Nm, Allradantrieb und Sportfahrwerk› Schwarze Karosserieakzente, breit verlaufender roter Reflektor in der Heckschürze und RS-Logo zeugen von der Zugehörigkeit zur ŠKODA RS-Familie› Highlights in Serie: Crystal Face, Matrix-LED-Hauptscheinwerfer, dunkel getöntes Panoramaglasdach, schwarze 20-Zoll-Leichtmetallfelgen und vieles mehr› ENYAQ COUPÉ RS iV startet ab 57.700 Euro - Umweltbonus reduziert den Preis auf 49.725 EuroWenige Tage nach der Weltpremiere des ŠKODA ENYAQ COUPÉ iV nimmt ŠKODA Bestellungen für dessen sportliches Topmodell entgegen. Schwarze Karosseriedetails, Seitenschweller in Wagenfarbe und die t ypische rote Reflektorleiste an der Heckschürze kennzeichnen das ENYAQ COUPÉ RS iV eindeutig als Mitglied der ŠKODA RS-Familie. Die hochwertige Serienausstattung umfasst unter anderem das Crystal Face, das große Panoramaglasdach und schwarze 20-Zoll-Leichtmetallfelgen. Zwei Elektromotoren treiben das sportliche Elektro-SUV mit 220 kW(1) (299 PS) an - Allradantrieb inklusive. Das ENYAQ COUPÉ RS iV ist ab sofort ab 57.700 Euro bestellbar.Mit dem ENYAQ COUPÉ RS iV erhält die ŠKODA RS-Familie erstmals rein elektrischen Zuwachs. Das sportlichste Modell der Baureihe kombiniert zwei Elektromotoren, die zusammen 220 kW(1) (299 PS) Systemleistung und ein maximales Drehmoment von 460 Nm zur Verfügung stellen. In 6,5 Sekunden sprintet das ENYAQ COUPÉ RS iV von 0 auf 100 km/h. Seine Höchstgeschwindigkeit beträgt 180 km/h - 20 km/h mehr als die anderen Varianten des neuen Coupés. Auch das Sportfahrwerk trägt zum dynamischen Fahrerlebnis bei: Das Coupé liegt vorne um 15 Millimeter und hinten um zehn Millimeter tiefer. Auch in puncto Lackierung sticht das RS-Modell heraus: Das auffällige Mamba-Grün ist exklusiv der Performance-Variante vorbehalten.Das ŠKODA ENYAQ COUPÉ RS iV bringt emotionales Design, sportliche Linienführung und großzügige Raumverhältnisse auf einen besonders eleganten Nenner. Mit bis zu 570 Liter Kofferraumvolumen und einer Reichweite von rund 500 Kilometern im WLTP-Zyklus(2) erfüllt das Elektro-Flaggschiff wichtige Qualitäten eines Alltags-, Familien- und Reisefahrzeugs. Zur hohen Effizienz trägt auch die herausragende Aerodynamik bei: Der Luftwiderstandsbeiwert von cw 0,234 unterbietet das bereits sehr gute Niveau des ENYAQ iV. Die Lithium-Ionen-Batterie mit 82 kWh (netto 77 kWh) des ŠKODA ENYAQ COUPÉ RS iV ist serienmä& szlig;ig schnelladefähig. In 36 Minuten lädt sie von zehn auf 80 Prozent ihrer Kapazität auf.Das sportliche Coupé fällt auf: mit eigenständiger sportlicher Frontschürze, Seitenschwellern in Wagenfarbe und schwarzen Details am ŠKODA Grill, Fensterrahmen und Heckdiffusor. Wie alle ŠKODA RS-Modelle trägt das ENYAQ COUPÉ RS iV einen roten Reflektor in der Heckschürze, der sich über die gesamte Fahrzeugbreite erstreckt. Die Serienausstattung umfasst schwarze 20-Zoll-Leichtmetallfelgen im Design Taurus inklusive aerodynamisch optimierten Aero-Inserts. Auch das RS-Logo an den vorderen Kotflügeln weist das Coupé eindeutig als Mitglied der erfolgreichen ŠKODA RS-Familie aus.Das ENYAQ COUPÉ RS iV verfügt serienmäßig über ein dunkel getöntes Panoramaglasdach - das größte in der bisherigen ŠKODA Modellgeschichte. Es nimmt die gesamte Dachfläche ein und geht nahtlos in die flach stehende Heckscheibe über. Heck- und hintere Seitenscheiben sind ebenfalls dunkel getönt (Sunset).Zwei exklusive Design Selections: RS Lounge und RS SuiteDas dynamische Topmodell kommt mit zwei exklusiven Design Selections auf den Markt. Bei beiden Varianten unterstreichen Dekorleisten im Carbondesign an der Instrumententafel und den Türverkleidungen sowie eine Pedalerie in Edelstahlanmutung den sportlichen Auftritt. Die mehrfarbige Ambientebeleuchtung sorgt für angenehme Lichtstimmung. Hinzu kommen Sportsitze mit integrierten Kopfstützen und RS-Logo. Die vorderen Sitze lassen sich ebenso wie das Multifunktions-Sportlederlenkrad beheizen. Mit Wippen am Lenkrad kann der Fahrer den Grad der Energierückgewinnung einstellen. In der serienmäßigen Design Selection RS Lounge bezieht ŠKODA die Sitze mit Leder und Microfaser, Akzente setzt die Ziernaht im Grünton Lime. Bei der optionalen Design Selection RS Suite bestehen die Sitzbezüge komplett aus schwarzem Leder mit grauer Ziernaht.Ausstattungs-Highlights in SerieŠKODA stattet das ENYAQ COUPÉ RS iV serienmäßig mit dem sogenannten Crystal Face aus. Der außergewöhnlich beleuchtete Kühlergrill umfasst 131 LED an der Front, die dem Fahrzeug ein einzigartiges Erscheinungsbild verleihen. Matrix-LED-Hauptscheinwerfer und Voll-LED-Heckleuchten mit markentypischer C-Leuchtgrafik gehören ebenso zum attraktiven Lieferumfang wie die 3-Zonen-Klimaanlage Climatronic und das Navigationssystem. In puncto Konnektivität punktet das Coupé mit zentralem Infotainmentdisplay und einer Bildschirmdiagonale von 13 Zoll sowie 5,3 Zoll großem Digital Cockpit. Auf Wunsch stattet der Hersteller das Fahrzeug mit Head-up-Display inklusive Augmented Reality aus.Das ENYAQ COUPÉ RS iV verfügt serienmäßig über eine Vielzahl an Assistenzsystemen. Hierzu gehören zum Beispiel der Frontradarassistent mit Fußgänger- und Radfahrererkennung und City-Notbremsfunktion, der Abbiegeassistent, Fahrlichtassistent und Regensensor sowie Parksensoren vorn und hinten plus Rückfahrkamera. Ebenfalls an Bord sind der prädiktive adaptive Abstandsassistent, Spurhalte-, Spurwechsel- und Ausparkassistent.Bis zu 7.975 Euro Ersparnis durch Innovations- und HerstellerprämieBeim Kauf des ŠKODA ENYAQ COUPÉ RS iV können Käufer dank der staatlichen Innovationsprämie bis zu 7.975 Euro sparen. Dieser Bonus addiert sich aus der staatlichen Förderung für Elektroautos und der ŠKODA Herstellerprämie. Beim ENYAQ COUPÉ RS iV profitieren Kunden von 5.000 Euro staatlichem Zuschuss und 2.500 Euro netto Ersparnis beim Hersteller, was brutto 2.975 Euro entspricht. Den Herst elleranteil der Prämie erlässt ŠKODA direkt beim Kauf. Die Förderung durch den Bund können Käufer beim Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) (https://www.bafa.de/DE/Energie/Energieeffizienz/Elektromobilitaet/Neuen_Antrag_stellen/neuen_antrag_stellen.html;jsessionid=225465F7489BE40BFCBE1EAEA838AB2A.2_cid378) beantragen. Abzüglich des ŠKODA Bonus sowie der staatlichen Förderung gibt es das ENYAQ COUPÉ RS iV bereits ab 49.725 Euro.Alle Details zu Preisen und Ausstattungen des neuen ŠKODA ENYAQ COUPÉ RS iV stehen unter www.skoda-media.de bereit.ŠKODA ENYAQ COUPÉ RS iV - Motorisierung und EinstiegspreisVersion: ENYAQ COUPÉ RS iVLeistung: 220 kW(1) (299 PS)Antrieb: Allradantrieb, 2x1-Gang (EV)unverb. Preisempfehlung: 57.700 Euro(1) Elektrische Maximalleistung 220/195 kW: Gemäß UN-GTR.21 ermittelte Maximalleistung, welche für maximal 30 Sekunden abgerufen werden kann. Die in der individuellen Fahrsituation zur Verfügung stehende Leistung ist abhängig von variablen Faktoren wie zum Beispiel Außentemperatur, Temperatur-, Lade- und Konditionierungszustand oder physikalische Alterung der Hochvoltbatterie. Die Verfügbarkeit der Maximalleistung erfordert insbesondere eine Temperatur der Hochvoltbatterie zwischen 23 und 50° C und einen Batterieladezustand > 88 %. Abweichungen insbesondere von vorgenannten Parametern können zu einer Reduzierung der Leistung bis hin zur Nichtverfügbarkeit der Maximalleistung führen. Die Batterietemperatur ist in gewissem Umfang über die Funktion Standklimatisierung mittelbar beeinflussbar und der Ladezustand unter anderem im Fahrzeug einstellbar. Die aktuell zur Verfügung stehende Leistung wird in der Fahrleistungsan zeige des Fahrzeugs angezeigt. Um die nutzbare Kapazität der Hochvoltbatterie bestmöglich zu erhalten, empfiehlt es sich, für die tägliche Nutzung ein Ladeziel von 80 % für die Batterie einzustellen (vor zum Beispiel Langstreckenfahrten auf 100 % umstellbar).(2) Wert im WLTP-Messverfahren ermittelt. Tatsächliche Reichweite abhängig von Faktoren wie persönliche Fahrweise, Streckenbeschaffenheit, Außentemperatur, Witterungsverhältnisse, Nutzung von Heizung und Klimaanlage, Vortemperierung, Anzahl der Mitfahrer.Pressekontakt:Ulrich Bethscheider-KieserLeiter Produkt- und MarkenkommunikationTelefon: +49 6150 133 121E-Mail: ulrich.bethscheider-kieser@skoda-auto.deKarel MüllerMedia RelationsTelefon: +49 6150 133 115E-Mail: Karel.Mueller@skoda-auto.deOriginal-Content von: Skoda Auto Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/28249/5137637