In den vergangenen zwei Jahre konnten Investoren fantastische Renditen erzielen, wenn sie nach dem Corona-Crash in die US-Börsen investiert haben. Dementsprechend verzeichneten die Aktienmärkte während dieser Periode den höchsten Kapitalzufluss der letzten zwanzig Jahre. Die Chance auf enorme Renditen haben Menschen aus allen Klassen regelrecht in die Märkte strömen lassen. Auch zuletzt haben Anleger noch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...