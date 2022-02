NEW YORK (dpa-AFX) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für T-Mobile US von 180 auf 152 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Analyst Kutgun Maral kalkuliert in einer am Donnerstag vorliegenden Studie die Ewige Wachstumsrate etwas zurückhaltender. Die Anlagestory bleibe aber zu attraktiv, um die zu ignorieren./ag/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.02.2022 / 04:58 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.02.2022 / 05:00 / EST

US8725901040