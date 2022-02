DGAP-Ad-hoc: Fonterelli GmbH & Co KGaA / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung/Verkauf

Fonterelli GmbH & Co KGaA: Verkauf der Anteile an der Fonterelli SPAC 1 AG



03.02.2022 / 13:15 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die Fonterelli GmbH & Co. KGaA, die mit 85% an der Fonterelli SPAC 1 AG beteiligt ist, hat heute alle von ihr gehaltenen Aktien an eine Investorengruppe verkauft. Der Verkauf ist die erste Transaktion im Bereich Mini-SPACs und führt zu einem Ergebnisbeitrag im unteren sechsstelligen Bereich. Die Geschäftsführung

Fonterelli GmbH & Co. KGaA Mitteilende Person: Dr. Andreas Beyer Kontakt:

Dr. Andreas Beyer

Geschäftsführer

Fonterelli GmbH & Co. KGaA

Waldhornstr. 6

80997 München Mehr Informationen unter

