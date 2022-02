Weitere Videos findet Ihr unter: https://www.deraktionaer.tv Die Ausschläge an den Märkten und bei einzelnen Aktien sind derzeit enorm. Das zeigt vor allem die Bilanzsaison in den USA. Für Michael Proffe lohnt es sich derzeit, genau hinzuschauen. Schließlich zeigen sich jetzt schon die Performer des Jahres. Der Trendfolger konzentriert sich in der heutigen Sendung auf zwei Megatrends. Visa hat erst vor kurzem mit Quartalszahlen und einem starken Ausblick überzeugt. Bei Nike stehen die Zahlen erst noch an. Allerdings gibt es bei dem Sportartikelhersteller noch einen anderen Kurstreiber.