In seiner Aktien-Analyse zu Alphabet hat Euch Jürgen aufgezeigt, dass Alphabet langfristig noch starke Wachstumsperspektiven besitzt. Doch aufgrund der aktuellen Marktschwankungen kann selbst diese Aktien kurzfristig auch noch einmal stärker korrigieren. Mit Blick auf die zweite Jahreshälfte und auch auf 2023 sollte Alphabet aber weiter in Richtung 4.000 Dollar und mehr steigen. Wobei nach dem Aktien-Split im Sommer (1:20) das Kursziel dann bei 200 Euro und mehr liegen wird. Hier könnte sich ein Optionsschein anbieten, um dieses Potenzial zu hebeln. Wichtig ist und bleibt aber der Hinweis, dass Derivate hochspekulativ sind und folglich auch zu hohen Verlusten führen können. Daher bitte nur mit "kleinem Geld" agieren. Dies und vieles mehr gibt es in unserem neuen Format "Derivate-Tipp der Woche". Seht Euch jetzt unser aktuelles Video dazu auf aktienlust.tv an.