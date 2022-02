DJ Bank of England erhöht Leitzins um 25 Basispunkte

Von Isabel Coles und Andreas Plecko

LONDON (Dow Jones)--Die Bank of England (BoE) hat ihren Leitzins erneut erhöht, nachdem die Inflation in Großbritannien auf den höchsten Stand seit fast 30 Jahren gestiegen ist. Der Leitzins steigt um 25 Basispunkte auf 0,50 Prozent. Börsianer und Ökonomen hatten mit dieser Entscheidung gerechnet. Der BoE-Rat war geteilter Meinung darüber, wie groß eine Zinserhöhung sein sollte, um die steigende Inflation zu zügeln.

Der Beschluss für die Erhöhung um 25 Basispunkte fiel mit fünf zu vier Stimmen. Die vier Ratsmitglieder in der Minderheit wollten eine Zinserhöhung um 50 Basispunkte auf 0,75 Prozent und begründeten dies mit der überraschend hohen Inflation. Die Mehrheit, darunter auch Gouverneur Andrew Bailey, stimmte für eine Anhebung um 25 Basispunkte, da dies ausreichen sollte, um die Inflation in den nächsten zwei bis drei Jahren wieder auf das Ziel von 2 Prozent zu bringen.

Die BoE geht davon aus, dass die jährliche Inflation aufgrund der niedrigen Arbeitslosigkeit, der steigenden Löhne und der zunehmenden Energiepreise in den nächsten Monaten auf über 7 Prozent steigen wird. Die Befürchtung einer steigenden Inflation hatte die Notenbank bereits im Dezember zu einer Zinserhöhung um 15 Basispunkte auf 0,25 Prozent veranlasst.

Die BoE kündigte außerdem an, dass sie den Umfang ihres Anleiheportfolios langsam reduzieren werde, indem sie die Barmittel, die sie aus fällig werdenden Anleihen erhält, nicht mehr in ihr Portfolio reinvestiere. Dies ist das erste Mal im aktuellen Zyklus, dass eine große Zentralbank eine nachhaltige Schrumpfung ihrer Bilanz in Angriff nimmt.

