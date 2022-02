Neuigkeiten im Hinblick auf die Einführung der elektronischen Rezeptierung in Deutschland haben den Online-Apotheken-Aktien frische Impulse verliehen.Für die beiden führenden Online-Apotheken-Konzerne in Europa, sprich Shop Apotheke Europe und die DocMorris-Mutter Zur Rose, zählt die Implementierung des elektronischen Rezepts (E-Rezept) in Deutschland zu den wichtigsten potenziellen Wachstumstriggern in den kommenden Jahren. Entsprechend sensibel reagieren die Aktien auf den jüngsten Newsflow rund ...

Den vollständigen Artikel lesen ...