Der Pharmakonzern Merck & Co hat auch das letzte Jahresviertel 2021 besser abgeschlossen als am Markt erwartet. Dabei schrieb die US-Firma wieder schwarze Zahlen, nachdem im entsprechenden Vorjahresquartal noch ein Verlust wegen hoher Aufwendungen für einen Medikamentenrückruf und die Übernahme des Krebsforschers VelosBio angefallen war.Im Gesamtjahr schnellte der Gewinn somit auf 12,3 Milliarden Dollar (10,9 Milliarden Euro) hoch, wie der Konzern am Donnerstag in Kenilwort mitteilte. 2020 waren ...

